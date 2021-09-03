«Чем раньше, тем лучше»: Путин настроен на полное восстановление отношений с Украиной

Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что отношения с Украиной рано или поздно будут полностью восстановлены. Причём, чем раньше это случится, тем лучше, заявил глава государства в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума.

Путин назвал «ненормальны и неестественным» то положение вещей, которое сложилось на сегодня в плане взаимоотношений Киева и Москвы. Он подчеркнул, что очень рассчитывает на изменение ситуации в лучшую сторону.

Встреча в Крыму. Названы условия для переговоров Путина и Зеленского

Так президент ответил на вопрос модератора, может ли украинский лидер как-нибудь посетить Владивостокский или Петербургский экономический форум.

Ранее на этой неделе первый вице-премьер Украины Алексей Любченко заявил о подготовке «на самом высоком уровне» возможной встречи лидеров двух стран - Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Однако затем информированный источник в Москве заявил РИА Новости, что от Киева не поступало официальных предложений о проведении двустороннего саммита.

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Фото: kremlin.ru
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