«Чем раньше, тем лучше»: Путин настроен на полное восстановление отношений с Украиной

Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что отношения с Украиной рано или поздно будут полностью восстановлены. Причём, чем раньше это случится, тем лучше, заявил глава государства в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума.

Путин назвал «ненормальны и неестественным» то положение вещей, которое сложилось на сегодня в плане взаимоотношений Киева и Москвы. Он подчеркнул, что очень рассчитывает на изменение ситуации в лучшую сторону.