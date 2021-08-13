На Украине рассказали, как остановить «Северный поток — 2»

Депутат Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин рассказал о «единственном реальном способе» остановить строительство газопровода «Северный поток — 2».

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В эфире телеканала NewsOne он заявил, что такой сценарий возможен лишь при условии «колоссального разрыва» США с Германией. Политик предположил, что в таком случае действия Вашингтона имели бы долгосрочные последствия для международных отношений.

Как сообщалось, Восточной Европе придется расплачиваться за газопровод «Северный поток-2»: благодаря проекту Германия обеспечит себе более низкие цены на топливо, но для других европейских стран энергетика и безопасность станут более дорогостоящими. Об этом пишет National Interest.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:Северный Поток-2Украина
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