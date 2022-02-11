«Тупик и тлеющий конфликт»: В Раде объяснили, почему Киев не выполняет Минские соглашения

«Киев не спешит выполнять Минские соглашения, потому что боится радикалов и честного диалога с обществом. Сами подписали, но уходят от этих подписанных документов. Потому что надо людям объяснять, что это мирный путь и компромисс, что лучше договариваться, чем стрелять. Это тяжелая работа», - подчеркнул Бойко.

По его словам, партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» выступает за Минские соглашения.

«Мы публично и с самого начала выступали за то, чтобы все соглашения были выполнены, и территории вернулись нам. Сейчас на востоке Украины – тлеющий конфликт. Там война, страдания, гибнут люди – это тупик», - заключил Бойко.