«Тупик и тлеющий конфликт»: В Раде объяснили, почему Киев не выполняет Минские соглашения

Депутат Рады Юрий Бойко рассказал, что украинские оппозиционеры в правительстве поддерживают выполнение Минских соглашений. 


Украина не выполняет Минские соглашения, так как боится честного диалога с обществом и реакции радикалов. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил сопредседатель украинской фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» в Верховной Раде Юрий Бойко.

Ранее заместитель главы администрации российского президента Дмитрий Козак рассказал, что длительные переговоры советников лидеров «нормандского формата» закончились безрезультатно из-за разногласий по Минским соглашениям. Бойко объяснил, почему Украина их не выполняет.

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«Киев не спешит выполнять Минские соглашения, потому что боится радикалов и честного диалога с обществом. Сами подписали, но уходят от этих подписанных документов. Потому что надо людям объяснять, что это мирный путь и компромисс, что лучше договариваться, чем стрелять. Это тяжелая работа», - подчеркнул Бойко.

По его словам, партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» выступает за Минские соглашения.

«Мы публично и с самого начала выступали за то, чтобы все соглашения были выполнены, и территории вернулись нам. Сейчас на востоке Украины – тлеющий конфликт. Там война, страдания, гибнут люди – это тупик», - заключил Бойко.

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Ранее член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что пересмотр Минских соглашений – это развязывание рук украинской власти для нападения на Донбасс.

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ТЕГИ:КиевРадикалыМинские СоглашенияВерховная РадаУкраина
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