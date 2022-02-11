«Тупик и тлеющий конфликт»: В Раде объяснили, почему Киев не выполняет Минские соглашения
Депутат Рады Юрий Бойко рассказал, что украинские оппозиционеры в правительстве поддерживают выполнение Минских соглашений.
Украина не выполняет Минские соглашения, так как боится честного диалога с обществом и реакции радикалов. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил сопредседатель украинской фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» в Верховной Раде Юрий Бойко.
Ранее заместитель главы администрации российского президента Дмитрий Козак рассказал, что длительные переговоры советников лидеров «нормандского формата» закончились безрезультатно из-за разногласий по Минским соглашениям. Бойко объяснил, почему Украина их не выполняет.
«Киев не спешит выполнять Минские соглашения, потому что боится радикалов и честного диалога с обществом. Сами подписали, но уходят от этих подписанных документов. Потому что надо людям объяснять, что это мирный путь и компромисс, что лучше договариваться, чем стрелять. Это тяжелая работа», - подчеркнул Бойко.
По его словам, партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» выступает за Минские соглашения.
«Мы публично и с самого начала выступали за то, чтобы все соглашения были выполнены, и территории вернулись нам. Сейчас на востоке Украины – тлеющий конфликт. Там война, страдания, гибнут люди – это тупик», - заключил Бойко.
Ранее член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что пересмотр Минских соглашений – это развязывание рук украинской власти для нападения на Донбасс.
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