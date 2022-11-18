Володин: Украина трижды доказала миру несостоятельность НАТО
Украина показала миру несостоятельность НАТО, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.
По мнению Володина, киевские власти доказали бессилие Североатлантического альянса трижды.
«Первый — когда над Черным морем ракетой был сбит румынский истребитель. Второй — когда старенький беспилотник, выпущенный еще во времена Советского Союза (около 50 лет назад), беспрепятственно пролетел со 120-килограммовой бомбой через территории Румынии, Венгрии, Хорватии — трех стран НАТО — и взорвался в Загребе. <...> Третий — когда по Польше ударила украинская ракета, которая ... уничтожила первый попавшийся трактор», — подчеркнул политик.
Володин заключил, что случившееся говорит о «начале конца» НАТО, пишет РИА ФАН.
Ранее спикер Госдумы заявил, что Украина стала колонией США, потеряла самостоятельность и способность существовать как государство, напоминает Ura.ru.
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