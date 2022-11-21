Столтенберг перепутал Россию и Украину на Парламентской ассамблее НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на конференции в Мадриде оговорился, перепутав Россию и Украину, сообщает РАИ Новости.

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В ходе выступления на Парламентской ассамблее НАТО он призвал «не поддерживать Украину», однако сразу исправился.

«Партнёрство Китая и России не имеет границ. Вынужден сказать, мы приветствуем тот факт, что Китай, как минимум, не предоставил военной помощи Украине. Никто не должен поддерживать Украину. Простите, никто не должен поддерживать Россию», — заявил генсек НАТО.

Ранее Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс подготовил уже «десятки тысяч» военнослужащих Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: nato.int
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаРоссияНАТОЙенс Столтенберг
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