Столтенберг перепутал Россию и Украину на Парламентской ассамблее НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на конференции в Мадриде оговорился, перепутав Россию и Украину, сообщает РАИ Новости.
В ходе выступления на Парламентской ассамблее НАТО он призвал «не поддерживать Украину», однако сразу исправился.
«Партнёрство Китая и России не имеет границ. Вынужден сказать, мы приветствуем тот факт, что Китай, как минимум, не предоставил военной помощи Украине. Никто не должен поддерживать Украину. Простите, никто не должен поддерживать Россию», — заявил генсек НАТО.
Ранее Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс подготовил уже «десятки тысяч» военнослужащих Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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