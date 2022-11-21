Столтенберг перепутал Россию и Украину на Парламентской ассамблее НАТО

В ходе выступления на Парламентской ассамблее НАТО он призвал «не поддерживать Украину», однако сразу исправился.

«Партнёрство Китая и России не имеет границ. Вынужден сказать, мы приветствуем тот факт, что Китай, как минимум, не предоставил военной помощи Украине. Никто не должен поддерживать Украину. Простите, никто не должен поддерживать Россию», — заявил генсек НАТО.

Ранее Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс подготовил уже «десятки тысяч» военнослужащих Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

