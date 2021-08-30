«Предвыборный цинизм!» Сванидзе удивился заявлениям Лаврова о Сталине

По его словам, в заявлениях Лаврова, представляющего «Единую Россию», есть политический смысл - попытка забрать часть голосов у Коммунистической партии на предстоящих выборах.

«Почему этим занимается Лавров, я могу предположить – из соображений политической конъюнктуры, потому что задача «Единой России» разбить блок коммунистов, оторвать часть сталинистов, чтобы они проголосовали за партию власти. Но нужно иметь какие-то моральные ограничители, поэтому я высказываю удивление. Сталин у необразованной части населения ассоциируется с суровой справедливостью, но ведь Лавров не относится к необразованной части населения. Поэтому в данном случае это, по-моему, проявление цинизма с его стороны», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».

Ранее историки Николай Сванидзе и Андрей Зубов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснили, почему популярность Сталина у молодежи растет, и как государство этому способствует.

