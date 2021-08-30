«Предвыборный цинизм!» Сванидзе удивился заявлениям Лаврова о Сталине
Историк Николай Сванидзе предположил, что министр иностранных дел защищает Сталина, чтобы «обойти коммунистов».
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что «сваливание в кучу» всей деятельности Иосифа Сталина и нападки на него как на главного злодея в этой связи являются частью «атаки» на отечественное прошлое и итоги Второй мировой войны. Историк Николай Сванидзе в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» признался, что удивлен словам министра, который прекрасно образован и осведомлен обо всех исторических фактах той эпохи.
«Как главного злодея, главнее Гитлера, Сталина никто не представляет. Вторую мировую войну развязал Гитлер, но это не повод защищать Сталина. Если Гитлер развязал Вторую мировую войну, это не значит, что Сталин был ангел во плоти, он тоже был злодей и злодей жуткий, который убил собственного народа больше, чем немцев на войне. И никакие это не нападки, это все факты. Голодомор – это факт, с миллионами жертв, Большой террор – это факт, репрессии руководства Красной армии перед самой войной – это факт, депортация целых народов – это факт, секретные протоколы к пакту Молотова-Риббентропа – это факт. Это все факты, поэтому не вижу никаких оснований защищать Сталина. Не понимаю, почему этим занимается Сергей Викторович Лавров, образованнейший человек. Я понимаю, если бы этим занимался какой-нибудь Стариков или Проханов», - рассказал Сванидзе.
По его словам, в заявлениях Лаврова, представляющего «Единую Россию», есть политический смысл - попытка забрать часть голосов у Коммунистической партии на предстоящих выборах.
«Почему этим занимается Лавров, я могу предположить – из соображений политической конъюнктуры, потому что задача «Единой России» разбить блок коммунистов, оторвать часть сталинистов, чтобы они проголосовали за партию власти. Но нужно иметь какие-то моральные ограничители, поэтому я высказываю удивление. Сталин у необразованной части населения ассоциируется с суровой справедливостью, но ведь Лавров не относится к необразованной части населения. Поэтому в данном случае это, по-моему, проявление цинизма с его стороны», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее историки Николай Сванидзе и Андрей Зубов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснили, почему популярность Сталина у молодежи растет, и как государство этому способствует.
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