Лавров назвал нападки на Сталина частью «атаки» на итоги Великой Отечественной войны

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что «сваливание в кучу» всей деятельности Иосифа Сталина и нападки на него в этой связи являются частью «атаки» на наше прошлое и итоги Второй мировой войны, сообщает ТАСС.

«Я абсолютно согласен с тем, что историю нельзя трогать. Кстати, нападки на Сталина как на главного злодея, сваливание в одну кучу всего, что он сделал в довоенное время, во время, после войны - это ведь тоже часть той самой атаки на наше прошлое, на итоги Второй мировой войны", - сказал Лавров в Волгограде на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны.

Ранее историки Николай Сванидзе и Андрей Зубов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснили, почему популярность Сталина у молодежи растет, и как государство этому способствует.

11 июня МХАТ впервые показал спектакль «Чудесный грузин» о молодом Сталине, одну из ролей в котором сыграла певица Ольга Бузова. Худрук театра Эдуард Бояков назвал этот спектакль удачным экспериментом.

