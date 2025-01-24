«Это глупости!»: Россия не собирается возобновлять переговоры с Японией по Курилам
Экс-посол РФ в Японии Александр Панов заявил НСН, что сегодня в Японии нет политиков, которые готовы от слов перейти к делу в территориальном споре.
Российская сторона не собирается даже возобновлять переговоры о возможном мирном соглашении с Японией по Курильским островам, так как японцы занимают враждебную позицию, заявил НСН экс-посол РФ в Японии, японист, заведующий кафедрой дипломатии МГИМО Александр Панов.
Премьер-министр Японии Сигэру Исиба в очередной раз подтвердил, что Токио сохраняет курс на «решение территориальной проблемы» и заключение мирного договора с Россией, несмотря на текущие сложности в двусторонних отношениях. Эту же риторику использовал и его предшественник Фумио Кисида. Панов назвал подобные заявления «внутренним пиаром».
«Это все глупости! Просто внутренний пиар. О каком мирном договоре можно говорить сейчас, когда Япония занимает такую враждебную позицию в отношении России? Разве можно в такой ситуации просто даже вести разговоры о мирном договоре? Давно их уже прекратили, никто не собирается эти переговоры возобновлять. Это просто колебания воздуха. Неоднократные сигналы российской стороны, включая заявления Сергея Лаврова, говорят о том, что со стороны Японии ничего позитивного нет. Такие разговоры просто несерьезны», - отметил он.
По его словам, сейчас в Японии нет политиков, которые готовы от слов перейти к делу в территориальном споре.
«Когда был премьер-министр Абэ, он был настроен на то, чтобы решить вопрос о мирном договоре, но этого не состоялось. Сейчас говорить об этом уже бессмысленно, в Японии общий настрой общероссийский. Но без мирного договора территориальные вопросы решить невозможно, там это тоже понимают», - заключил собеседник НСН.
После Второй мировой войны Япония и Советский Союз не подписали мирный договор из-за территориального спора о Южных Курилах — островах Кунашир, Шикотан и Итуруп и гряде Хабомаи. В 2022 году Россия, которая стала правопреемницей СССР, отказалась продолжать переговоры по мирному договору с Токио, поскольку с началом спецоперации на Украине Япония ввела несколько пакетов санкций против РФ, напоминает «Радиоточка НСН».
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