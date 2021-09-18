ЦИК: Жалобы на принуждение к голосованию вернули в регионы и отправили в СК и прокуратуру

Жалобы на принуждение к голосованию, поступившие в Центризбирком России, отправили в соответствующие инстанции, рассказала глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

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«То есть в прокуратуру, Следственный комитет, руководителям регионов, откуда они пришли», — цитирует её ТАСС.

По словам Памфиловой, в ЦИК направлено 137 обращений из 45 субъектов России.

«В 32 обращениях из этих 137 избиратели сообщают о принуждении к дистанционному электронному голосованию. 16 обращений содержат сведения о принуждении к голосованию за определённого кандидата», — приводит слова главы ЦИК РФ RT.

Ранее стали известны данные о явке на выборах в Госдуму в Москве. В первый день голосования, включая дистанционное электронное голосование (ДЭГ), она составила 23,07%. Такие цифры привел журналистам глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2021 году Алексей Венедиктов.

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Фото: cikrf.ru
ТЕГИ:ВыборыГолосованиеЦИКЭлла Памфилова
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