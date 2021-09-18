Первый розыгрыш «Миллиона призов» среди участников ДЭГ прошел в Москве
Первый розыгрыш среди участников электронного голосования прошел в столице. Среди более 1,1 млн человек уже проголосовавших 17 сентября избирателей разыграли 10 квартир. Победителей объявил российский актер театра и кино, телеведущий Александр Носик в эфире телеканала «Москва 24».
Напомним, каждый участник дистанционного электронного голосования (ВЭГ) получит шанс выиграть однокомнатную квартиру в Москве, автомобиль или призовые баллы. Их можно обменять на промокоды партнеров программы «Миллион призов» до 31 декабря этого года. Реализовать их станет возможно в новом году - до 1 апреля 2022 года при оплате товаров и услуг, например, при покупке лекарств или заказов в кафе и ресторанах.
Электронное голосование проходит с 17 по 19 сентября. Москвичи выбирают депутатов Госдумы, а в двух округах - еще и Мосгордумы (№19 - район Новогиреево, часть районов Вешняки и Ивановское, №37 - районы Академический, Гагаринский, Ломоносовский, часть района «Проспект Вернадского»), а также муниципальных депутатов в Щукино.
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