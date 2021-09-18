Явка в первый день голосования в Госдуму по Москве составила более 23%

Явка на выборах в Госдуму в первый день голосования по Москве, включая дистанционное электронное голосование (ДЭГ), составила 23,07%. Такие данные привел журналистам глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2021 году Алексей Венедиктов.

Более 1,3 миллиона москвичей уже проголосовали онлайн в ходе выборов

«Бумажными бюллетенями явка в Москве была 7% - 6,98%, 594 тыс. проголосовало, буду округлять. Если говорить о дистанционном электронном голосовании (ДЭГ), то за ночь прибавилось порядка 95 тыс. проголосовавших. <…> 1 млн 271 тыс. проголосовали в ДЭГе, от всех избирателей 7 млн 587 тыс. - это 16%. Таким образом, явка от всех избирателей Москвы, составляет в первый день - ДЭГ плюс бумага - 23,07%. Напомню вам, пять лет назад на выборах в Госдуму у нас явка была 35,2%, там был один день», - сказал Венедиктов.

Выборы в Госдуму проходят с 17 по 19 сентября 2021 года. Свыше 2 млн человек включены в реестр дистанционного электронного голосования в Москве. Отдать голос в дистанционном формате можно в любое время до 20:00 19 сентября.

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Фото: facebook.com/opmoscow
ТЕГИ:ВыборыГолосованиеИзбиратели МосквичиМоскваАлексей Венедиктов
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