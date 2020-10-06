ЦИК Киргизии признал итоги выборов в парламент недействительными

Центризбирком Киргизии – на фоне протестов – признал итоги прошедших парламентских выборов недействительными. Об этом заявила член комиссии Гульнара Джурабаева, пишет РИА Новости.

По предварительным данным, в законодательный орган прошли проправительственные партии "Биримдик" и "Мекеним Кыргызстан", а также центристские "Кыргызстан" и "Бутун Кыргызстан".

Остальным же не удалось преодолеть семипроцентный барьер, и их представители заявили о многочисленных нарушениях. Президент республики Сооронбай Жээнбеков признал, что подкуп голосов стал проблемой во время избирательного процесса.

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Между тем, сторонники проигравших партий вышли на улицы. Протестующие требовали провести повторное голосование. Накануне вечером начались столкновения участников акций протеста с силовиками. В результате этого, по данным Минздрава, пострадали 590 человек, один погиб, пишет RT.

В свою очередь, завотделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин в беседе с НСН назвал происходящее в Киргизии клановой революцией.

«Все это, с моей точки зрения, похоже не на цветную революцию – это не майдан и не Минск, это просто клановая революция, региональная революция, трибалистская революция. То есть Север восстал против Юга», - сказал Грозин.


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ФОТО: Sputnik/РИА Новости
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