ЦИК Киргизии признал итоги выборов в парламент недействительными
Центризбирком Киргизии – на фоне протестов – признал итоги прошедших парламентских выборов недействительными. Об этом заявила член комиссии Гульнара Джурабаева, пишет РИА Новости.
По предварительным данным, в законодательный орган прошли проправительственные партии "Биримдик" и "Мекеним Кыргызстан", а также центристские "Кыргызстан" и "Бутун Кыргызстан".
Остальным же не удалось преодолеть семипроцентный барьер, и их представители заявили о многочисленных нарушениях. Президент республики Сооронбай Жээнбеков признал, что подкуп голосов стал проблемой во время избирательного процесса.
Между тем, сторонники проигравших партий вышли на улицы. Протестующие требовали провести повторное голосование. Накануне вечером начались столкновения участников акций протеста с силовиками. В результате этого, по данным Минздрава, пострадали 590 человек, один погиб, пишет RT.
В свою очередь, завотделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин в беседе с НСН назвал происходящее в Киргизии клановой революцией.
«Все это, с моей точки зрения, похоже не на цветную революцию – это не майдан и не Минск, это просто клановая революция, региональная революция, трибалистская революция. То есть Север восстал против Юга», - сказал Грозин.
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