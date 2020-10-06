ЦИК Киргизии признал итоги выборов в парламент недействительными

Между тем, сторонники проигравших партий вышли на улицы. Протестующие требовали провести повторное голосование. Накануне вечером начались столкновения участников акций протеста с силовиками. В результате этого, по данным Минздрава, пострадали 590 человек, один погиб, пишет RT.

В свою очередь, завотделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин в беседе с НСН назвал происходящее в Киргизии клановой революцией.

«Все это, с моей точки зрения, похоже не на цветную революцию – это не майдан и не Минск, это просто клановая революция, региональная революция, трибалистская революция. То есть Север восстал против Юга», - сказал Грозин.



