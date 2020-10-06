Мэр Бишкека подал в отставку на фоне массовых акций протеста

Мэр Бишкека Азиз Суракматов подал в отставку на фоне массовых демонстраций, которые проводят несогласные с итогами парламентских выборов в стране. Об этом сообщила его советник Гуля Алмамбетова. Она отметила, что он написал заявление по собственному желанию.

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Ранее сообщалось, что представили оппозиции в Киргизии временно возложили функции мэра Бишкека на Жоошбека Коеналиева, передает RT.

При смене власти в Киргизии отношения с Россией не изменятся, такое мнение высказал завотделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин в эфире НСН.

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ФОТО: Sputnik/РИА Новости
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