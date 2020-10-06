Мэр Бишкека подал в отставку на фоне массовых акций протеста

Мэр Бишкека Азиз Суракматов подал в отставку на фоне массовых демонстраций, которые проводят несогласные с итогами парламентских выборов в стране. Об этом сообщила его советник Гуля Алмамбетова. Она отметила, что он написал заявление по собственному желанию.