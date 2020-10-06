Атамбаев как Тимошенко: Раскрыта подоплёка «клановой революции» в Киргизии
При смене власти в Киргизии отношения с Россией не изменятся, такое мнение высказал завотделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ в эфире НСН.
Итоги парламентских выборов в Киргизии вызвали мощную волну протестов у населения. Несогласные уже захватили здание правительства, назначают своих людей на высшие посты и добились освобождения экс-президента Атамбаева, который был осужден за коррупцию. Действующий президент страны Жээнбеков признал факты подкупа избирателей, допускает отмену результатов голосования и уверяет, что контролирует ситуацию.
Завотделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин в беседе с НСН назвал происходящее в Киргизии клановой революцией.
«Все это, с моей точки зрения, похоже не на цветную революцию – это не майдан и не Минск, это просто клановая революция, региональная революция, трибалистская революция. То есть Север восстал против Юга», - сказал Грозин.
В подтверждение своей версии он отметил, что именно полномочные представители правительства в областях с севера «наперегонки побежали сдавать мандаты» и были «наиболее активны в течение ночи и вчерашнего митинга».
«Есть и южане, но так сложилось, что большинство выступающих за смену власти, это выходцы с севера. А большинство мандатов по прошедшим выборам достались выходцам с юга», - уточнил он.
По его мнению, протесты лишь внешне похожи на «цветную» революцию, которую «подготовили столичные соросята».
«А если посмотреть на пехоту, на то, как все организовано, на то как захватываются здания, все это похоже на межрегиональное столкновение. Поэтому и Атамбаева вытащили по-быстрому, он ассоциируется больше с севером, хотя сам говорил, что у него корни и там и там. Очевидно, что сейчас мы имеем дело с такой клановой революцией, замаскированной под цветную», - отметил собеседник НСН.
При этом, Андрей Грозин считает, что у самого Атамбаева нет клана и ресурсов после его ареста в прошлом году.
«Теоретически, конечно, ничего нельзя исключать – киргизские элитарии очень мобильны, они приходят и уходят. Но проблема в том, что лидеры текущего протеста не сильно заинтересованы в возвращении Атамбаева. Тут повторяется история с Тимошенко – как ее освобождали, как красиво она стояла на коляске на майдане, а потом эту бабушку постепенно задвинули и, по сути, она никому не нужна была: ни Турчинову, ни Кличко, ни всевозможным Яценюкам. Она уже свое отработала. Здесь, скорее всего, то же самое», - пояснил завотделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ.
Он также отметил, что если действующий президент не удержит власть, то в отношениях между Россией и Киргизией «мало что измениться».
«Потому что север в определенном смысле даже, может быть, более удобен, он более европеизирован и русифицирован. Атамбаев тоже не чужой России человек. Хотя разницы особой и нет», - считает политолог.
Кроме того, он подчеркнул, что тот факт, что в ходе выборов наблюдались нарушения, не удивителен – «в Киргизии по-другому никогда и не бывало», но прошли они «с минимальным использованием административного ресурса» в сравнении с выборами предыдущих созывов.
Ранее НСН сообщала, что по результатам голосования в парламент прошли только четыре партии, преодолевшие семипроцентный барьер: это проправительственные «Биримдик» (24,52%) и «Мекеним Кыргызстан» (23,89%), а также центристские «Кыргызстан» (8,73%) и «Бутун Кыргызстан» (7,11%). Сторонники остальных партий не согласились с результатами выборов, заявили о нарушениях и вышли на улицы Бишкека.
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