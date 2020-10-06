Атамбаев как Тимошенко: Раскрыта подоплёка «клановой революции» в Киргизии

Завотделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин в беседе с НСН назвал происходящее в Киргизии клановой революцией.

«Все это, с моей точки зрения, похоже не на цветную революцию – это не майдан и не Минск, это просто клановая революция, региональная революция, трибалистская революция. То есть Север восстал против Юга», - сказал Грозин.

В подтверждение своей версии он отметил, что именно полномочные представители правительства в областях с севера «наперегонки побежали сдавать мандаты» и были «наиболее активны в течение ночи и вчерашнего митинга».

«Есть и южане, но так сложилось, что большинство выступающих за смену власти, это выходцы с севера. А большинство мандатов по прошедшим выборам достались выходцам с юга», - уточнил он.

По его мнению, протесты лишь внешне похожи на «цветную» революцию, которую «подготовили столичные соросята».

«А если посмотреть на пехоту, на то, как все организовано, на то как захватываются здания, все это похоже на межрегиональное столкновение. Поэтому и Атамбаева вытащили по-быстрому, он ассоциируется больше с севером, хотя сам говорил, что у него корни и там и там. Очевидно, что сейчас мы имеем дело с такой клановой революцией, замаскированной под цветную», - отметил собеседник НСН.