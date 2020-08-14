Глава Еврокомиссии призвала ввести санкции против правительства Белоруссии

Она также упомянула встречу глав МИД стран Евросоюза по протестам в Белоруссии, назначенную на сегодня.

«Я уверена, что сегодняшняя дискуссия министров иностранных дел ЕС продемонстрирует нашу твёрдую поддержку прав народа Белоруссии на основные свободы и демократию», - сказала глава ЕК.

Ранее польский депутат Европарламента Яцек Сариуш-Вольский выступил с предложением ввести новые санкции против России за события в Белоруссии.

