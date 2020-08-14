Глава Еврокомиссии призвала ввести санкции против правительства Белоруссии
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости введения санкций по отношению к властям Белоруссии из-за нарушения демократических ценностей в республике, пишет RT.
«Нам нужны дополнительные санкции против тех, кто нарушает демократические ценности или злоупотребляет правами человека в Белоруссии», - сообщила она в своём Twitter.
Она также упомянула встречу глав МИД стран Евросоюза по протестам в Белоруссии, назначенную на сегодня.
«Я уверена, что сегодняшняя дискуссия министров иностранных дел ЕС продемонстрирует нашу твёрдую поддержку прав народа Белоруссии на основные свободы и демократию», - сказала глава ЕК.
Ранее польский депутат Европарламента Яцек Сариуш-Вольский выступил с предложением ввести новые санкции против России за события в Белоруссии.
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