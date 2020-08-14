Глава Еврокомиссии призвала ввести санкции против правительства Белоруссии

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости введения санкций по отношению к властям Белоруссии из-за нарушения демократических ценностей в республике, пишет RT.

«Нам нужны дополнительные санкции против тех, кто нарушает демократические ценности или злоупотребляет правами человека в Белоруссии», - сообщила она в своём Twitter.

Литва, Латвия и Польша пригрозили Лукашенко санкциями ЕС

Она также упомянула встречу глав МИД стран Евросоюза по протестам в Белоруссии, назначенную на сегодня.

«Я уверена, что сегодняшняя дискуссия министров иностранных дел ЕС продемонстрирует нашу твёрдую поддержку прав народа Белоруссии на основные свободы и демократию», - сказала глава ЕК.

Ранее польский депутат Европарламента Яцек Сариуш-Вольский выступил с предложением ввести новые санкции против России за события в Белоруссии.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО:
ТЕГИ:БелоруссияСанкции ЕСЕврокомиссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры