«Цифровая клетка». Интернет-омбудсмен предостерег Кремль от «пережимов»

Со своей стороны, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что интернет – это параллельный мир, однако, как и в обычном, там необходимо «регулировать законность», и делать это должен Роскомнадзор.

«Если в нашем с вами мире существует законодательство действующее, которое регулирует всё и вся, то точно также должно быть законодательство, которое регулирует всё и вся в интернете», - отметил Песков.

