«Цифровая клетка». Интернет-омбудсмен предостерег Кремль от «пережимов»
Принимать правила или требования к интернету – это все равно, что обложить законами кухонный нож, заявил НСН интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.
Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» выступил против «пережимов» в государственном регулировании интернета. Ранее начальник управления президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий Татьяна Матвеева заявила, что государство не может не регулировать интернет, поскольку там якобы сложилась критическая ситуация.
«Сам по себе интернет не может быть вредным или полезным. Люди используют его, как инструмент. Вопрос регулирования может касаться самих граждан, но отнюдь не технологии, как таковой. Я бы не стал говорить, что государство должно регулировать что-то само по себе, иначе достаточно быстро можно получить «цифровую клетку», пусть даже и комфортную. Если что-то где-то «пережимать», будут появляться совершенно новые и неожиданные тренды и новые информационные системы, которые не будут подпадать под регулирование или находиться под контролем государства», - сказал Мариничев.
При этом он отметил, что сейчас в России нет никакой «цифровой клетки».
«Для меня критичности в российском сегменте интернета не присутствует. Если говорить о регулировании смыслов, которые присутствуют с соцсетях или мессенджерах, то есть злободневная проблема, с которой сталкивается общество, но ее невозможно решить регуляторными методами и каким-то воздействием с помощью законов на технологические нормы и правила. Интернет, телеграф, телефон, почта – это все технологии, помогающие людям коммуницировать, но сами по себе они не генерируют смыслов. Этим сегодня занимаются люди, а не нейросети или искусственный интеллект. Поэтому, принимать правила или требования к интернету – это все равно, что обложить какими-то законами кухонный нож. Ножу от этого ни горячо, ни холодно. Вопрос в том, как ведут себя два человека, сидящие за столом, на котором лежит этот нож. Это – архиважная задача, но при этом нет разницы, взял человек нож рукой или управляет им со смартфона, предъявлять требования к смартфону бессмысленно. К технологии можно применять правила, но первично то, что является основой человеческой этики и морали», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Со своей стороны, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что интернет – это параллельный мир, однако, как и в обычном, там необходимо «регулировать законность», и делать это должен Роскомнадзор.
«Если в нашем с вами мире существует законодательство действующее, которое регулирует всё и вся, то точно также должно быть законодательство, которое регулирует всё и вся в интернете», - отметил Песков.
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