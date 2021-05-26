Песков заявил, что в интернете необходимо регулировать «всё и вся»
Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время интернет затрагивает абсолютно все области жизни, сообщает РИА Новости.
По его словам, интернет – это параллельный мир, однако, как и в обычном, там необходимо «регулировать законность», и делать это должен Роскомнадзор.
«Если в нашем с вами мире существует законодательство действующее, которое регулирует всё и вся, то точно также должно быть законодательство, которое регулирует всё и вся в интернете», - резюмировал представитель Кремля.
Ранее в Роскомнадзоре подготовили проект приказа, согласно которыму при получении согласия на обработку персональных данных предполагается запрашивать паспортные данные, адрес места жительства, номер телефона и электронную почту, сообщает телеканал «МИР 24». Это касалось, в том числе пользователей соцсетей и мессенджеров.
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