СМИ: В НАТО есть разногласия о дальнейших отношениях с Москвой

Так, Польша и страны Балтии выступают за полный разрыв отношений с Россией и за «усилия, которые поставят Россию на колени». Тем временем, Франция, Германия и Турция считают, что контакты необходимо поддерживать.

В НАТО не видят признаков того, что Россия пересмотрела «планы по установлению контроля над Украиной», поэтому альянс должен усиливать оборону и готовить длительные санкции. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

