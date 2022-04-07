СМИ: В НАТО есть разногласия о дальнейших отношениях с Москвой

Среди стран Североатлантического альянса имеются разногласия относительно того, как следует дальше выстраивать отношения с Москвой на фоне ситуации вокруг Украины, сообщает New York Times со ссылкой на своих собеседников.

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Так, Польша и страны Балтии выступают за полный разрыв отношений с Россией и за «усилия, которые поставят Россию на колени». Тем временем, Франция, Германия и Турция считают, что контакты необходимо поддерживать.

В НАТО не видят признаков того, что Россия пересмотрела «планы по установлению контроля над Украиной», поэтому альянс должен усиливать оборону и готовить длительные санкции. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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ФОТО: РИА Новости
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