Цеков объяснил, почему Киев не откажется от ударов по Крымскому мосту
Высказывания украинского командования о Крымском мосту связаны с желанием усыпить бдительность россиян, рассказал НСН член Совета федерации от Крыма Сергей Цеков.
Киев оправдывается за неудачные атаки по Крымскому мосту, делая новые заявления о возможных ударах по объекту, сообщил в интервью НСН член Совета федерации от Крыма Сергей Цеков.
Уничтожение Крымского моста дало бы «уже не тот эффект», поскольку его почти перестали использовать для военной логистики, на него приходится меньше четверти общей нагрузки, рассказал в интервью «РБК-Украина» представитель украинских Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук. По словам Цекова, такие заявления не должны усыплять бдительность российских военных.
«Это говорит о том, что все их атаки на Крымский мост в течение последнего года заканчиваются провалом. Они пытаются как-то себя оправдать. Мост действительно стоял и будет стоять, мне кажется, его невозможно разрушить. Для этого нужна уйма ракет и взрывчатки, которую они не смогут доставить одномоментно. Но мост для них не объект, который будет способствовать победе, а символ воссоединения Крыма с Россией, потому они хотят его разрушить. Будут пытаться до тех пор, пока будет существовать киевский режим», - сказал он.
Как добавил собеседник НСН, возможные удары по мосту не привели бы к серьезным последствиям.
«На мосту ограничили движение городского транспорта, поскольку есть угроза диверсий. Сегодня перевозки интенсивно осуществляются через сухопутную часть России по новым регионам страны. Значительного эффекта от нанесения удара по мосту действительно уже не будет», - сообщил он.
В октябре 2022 года Крымский мост был подорван с помощью грузовика, начиненного взрывчаткой. Взрыв обрушил около 250 метров шоссейного полотна, в результате погибли 5 человек, напоминает «Радиоточка НСН».
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