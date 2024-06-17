Цеков объяснил, почему Киев не откажется от ударов по Крымскому мосту

Уничтожение Крымского моста дало бы «уже не тот эффект», поскольку его почти перестали использовать для военной логистики, на него приходится меньше четверти общей нагрузки, рассказал в интервью «РБК-Украина» представитель украинских Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук. По словам Цекова, такие заявления не должны усыплять бдительность российских военных.

«Это говорит о том, что все их атаки на Крымский мост в течение последнего года заканчиваются провалом. Они пытаются как-то себя оправдать. Мост действительно стоял и будет стоять, мне кажется, его невозможно разрушить. Для этого нужна уйма ракет и взрывчатки, которую они не смогут доставить одномоментно. Но мост для них не объект, который будет способствовать победе, а символ воссоединения Крыма с Россией, потому они хотят его разрушить. Будут пытаться до тех пор, пока будет существовать киевский режим», - сказал он.