Американский беспилотник появился недалеко от Ялты

Речь идет о высотном разведывательном дроне-разведчике RQ-4 Global Hawk. Его заметили в 170 километрах от Ялты. Ранее он мог отключить радиолокационный ответчик. Теперь он летает по кругу неподалеку от Ялты.

Ранее стало известно, что Global Hawk, который пропал с радаров над Черным морем возле Крыма, направился в Румынию. До этого он был обнаружен у восточного побережья Черного моря, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

