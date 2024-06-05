Американский беспилотник появился недалеко от Ялты
Американский беспилотный летательный аппарат появился в воздушном пространстве к югу от Крымского моста, сообщает «Лента.ру».
Речь идет о высотном разведывательном дроне-разведчике RQ-4 Global Hawk. Его заметили в 170 километрах от Ялты. Ранее он мог отключить радиолокационный ответчик. Теперь он летает по кругу неподалеку от Ялты.
Ранее стало известно, что Global Hawk, который пропал с радаров над Черным морем возле Крыма, направился в Румынию. До этого он был обнаружен у восточного побережья Черного моря, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru