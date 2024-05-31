Белоусов рассказал об отражении самой массированной ракетной атаки на Крымский мост
Российские военные ночью 29 мая отразили «самую массированную» атаку на Крымский мост десятью ракетами ATACMS. Об этом сообщил министр обороны Андрей Белоусов в ходе заседания Совета министров обороны ОДКБ.
Как отметил глава Минобороны, подлетное время снарядов составляло менее двух минут, пишет «Свободная пресса».
«Все ракеты были сбиты. В результате удалось спасти сотни жизней», — цитирует Белоусова ТАСС.
Министр подчеркнул, что объединенная группировка войск продолжает освобождать новые регионы, принимать меры по выполнению защиты населения России и намерена «действовать решительно и соразмерно угрозам безопасности».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru