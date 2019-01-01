Царёв: Разговор с Путиным — уже победа для Зеленского

Олег Царёв добавил, что в данной ситуации Россия может пойти на то, чтобы удовлетворить просьбу Зеленского о возвращении украинских моряков, так как в последней ноте Киева по этому вопросу фактически признается правомерность ее действий в Керченском инциденте.

«Я внимательно читал последнюю ноту, которая была отправлена Украиной по поводу задержания украинских моряков, и общался с людьми, которые писали этот документ. Фактически там признание того, что Крым является российским, и того, что Украина была, послав моряков в той форме, в которой они были отправлены — без уведомления РФ, без получения разрешения на проход судна в Керченском проливе. Украина в этой ноте, которую уже подписал не Климкин, а его заместитель, признает юрисдикцию России и обязуется выполнять решение российского суда, но на украинской территории. Не ставят под сомнение правильность вынесенного приговора, а просят передать пленных для пребывания на территории Украины. Фактически эта нота — большая победа российской дипломатии, и Зеленский делает все, чтобы любым образом получить назад украинских моряков. Поэтому решение за Владимиром Владимировичем. Если до конца избирательной кампании моряков все-таки Украине передадут, то это нельзя будет считать поражением Российской Федерации, это будет победа», — заявил Олег Царёв.

Собеседник НСН отметил, что текст ноты дает основания для проведения будущих следственных действий, который могут привести к очередному уголовному делу против Порошенко.

«Поскольку нота говорит о том, что Россия была права, то следующий шаг — проводить следственные действия и понимать, кто дал такой приказ, в интересах кого была проведена эта провокация и выйти на Порошенко. Если будет проведена выдача, то это победа и для Зеленского, и для Путина. Единственный проигравший в этой ситуации — это Порошенко», — резюмировал Олег Царёв.

Напомним, инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября прошлого года. Российские пограничники с применением оружия задержали в районе пролива украинский буксир и 2 малых бронированных артиллерийских катера, которые направлялись из Одессы в Мариуполь. Были задержаны 24 украинца.

