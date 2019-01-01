Царёв: Разговор с Путиным — уже победа для Зеленского
Экс-спикер парламента Новороссии рассказал НСН, как первый телефонный разговор между президентами России и Украины может привести к новому уголовному делу против Порошенко.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал прагматичным первый телефонный разговор Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским. По словам Пескова, разговор был «ознакомительным», так как ранее никаких контактов между ними не было. «Сам факт первого общения президентов России и Украины очень важен», — добавил пресс-секретарь Путина.
Ранее в Киеве заявили, что ключевой темой телефонной беседы лидеров Украины и России был вопрос освобождения украинских моряков, задержанных в Керченском проливе. Почему для Зеленского обсуждение этой темы лично с президентом России уже маленькая победа, НСН рассказал экс‐спикер парламента Новороссии Олег Царёв.
«В данной ситуации Зеленскому чрезвычайно важно хоть маленькую, но победу. Возврат нарушителей российских границ чрезвычайно важен для Зеленского, поэтому он будет готов идти на всевозможные уступки. Для него сам факт разговора в данной ситуации — это уже частичное признание итогов президентских выборов, ведь Россия никак не высказывалась по поводу выборов на Украине. Наблюдатели от России не участвовали, нарушений было достаточно много, и по свободе слова, и по ограничению участников на этих президентских выборах. Поэтому сам факт этого разговора важен для Зеленского. И если будет произведен обмен, то для него это чрезвычайно важная победа. Он сможет тогда если не удержать рейтинг, то поднять. А он и так у него достаточно большой», — отметил собеседник агентства.
Олег Царёв добавил, что в данной ситуации Россия может пойти на то, чтобы удовлетворить просьбу Зеленского о возвращении украинских моряков, так как в последней ноте Киева по этому вопросу фактически признается правомерность ее действий в Керченском инциденте.
«Я внимательно читал последнюю ноту, которая была отправлена Украиной по поводу задержания украинских моряков, и общался с людьми, которые писали этот документ. Фактически там признание того, что Крым является российским, и того, что Украина была, послав моряков в той форме, в которой они были отправлены — без уведомления РФ, без получения разрешения на проход судна в Керченском проливе. Украина в этой ноте, которую уже подписал не Климкин, а его заместитель, признает юрисдикцию России и обязуется выполнять решение российского суда, но на украинской территории. Не ставят под сомнение правильность вынесенного приговора, а просят передать пленных для пребывания на территории Украины. Фактически эта нота — большая победа российской дипломатии, и Зеленский делает все, чтобы любым образом получить назад украинских моряков. Поэтому решение за Владимиром Владимировичем. Если до конца избирательной кампании моряков все-таки Украине передадут, то это нельзя будет считать поражением Российской Федерации, это будет победа», — заявил Олег Царёв.
Собеседник НСН отметил, что текст ноты дает основания для проведения будущих следственных действий, который могут привести к очередному уголовному делу против Порошенко.
«Поскольку нота говорит о том, что Россия была права, то следующий шаг — проводить следственные действия и понимать, кто дал такой приказ, в интересах кого была проведена эта провокация и выйти на Порошенко. Если будет проведена выдача, то это победа и для Зеленского, и для Путина. Единственный проигравший в этой ситуации — это Порошенко», — резюмировал Олег Царёв.
Напомним, инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября прошлого года. Российские пограничники с применением оружия задержали в районе пролива украинский буксир и 2 малых бронированных артиллерийских катера, которые направлялись из Одессы в Мариуполь. Были задержаны 24 украинца.
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