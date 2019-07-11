В Киеве обозначили главную тему первых переговоров Путина и Зеленского

Президент России Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский обсудили возможность продолжения контактов в «нормандском формате», а также вопрос возвращения украинских моряков, задержанных в Керченском проливе осенью прошлого года.

Об этом лидеры двух стран поговорили в ходе первого телефонного разговора, который состоялся накануне. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, беседа состоялась по инициативе украинской стороны, пишет Газета.ру. По словам Пескова, в её ходе был затронут вопрос урегулирования ситуации в Донбассе.