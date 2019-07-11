Политика

В Киеве обозначили главную тему первых переговоров Путина и Зеленского

12 июля08:12

Президент России Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский обсудили возможность продолжения контактов в «нормандском формате», а также вопрос возвращения украинских моряков, задержанных в Керченском проливе осенью прошлого года.

Об этом лидеры двух стран поговорили в ходе первого телефонного разговора, который состоялся накануне. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, беседа состоялась по инициативе украинской стороны, пишет Газета.ру. По словам Пескова, в её ходе был затронут вопрос урегулирования ситуации в Донбассе.

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В Киеве же отметили, что ключевым вопросом телефонной беседы стало освобождение украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, отмечает «Свободная пресса».

Напомним, состоявшаяся беседа стала первым контактом глав двух государств с того момента, как Владимир Зеленский стал президентом Украины.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Никольский
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