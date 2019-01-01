Диалог Путина и Зеленского расколол Украину на два лагеря
Глава Украинского аналитического центра в эфире НСН заявил, что телефонные переговоры Путина и Зеленского раскололи общество на два лагеря.
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским. Беседа состоялась по инициативе Киева. Лидеры двух стран обсудили ситуацию в Донбассе и обмен пленными. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, была достигнута договоренность о продолжении этой работы на уровне экспертов. Кроме того, обсуждалась возможность продолжить общение в нормандском формате.
Глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко в эфире НСН заявил, что разговор лидеров двух стран – хорошее начало общения на высшем уровне, но пока это пиар Зеленского (слушайте аудио).
«Местные политологи и СМИ оценивают разговор Путина и Зеленского неоднозначно. Радикалы кричат, что это измена, считают, что украинский президент сдался.
Прагматики говорят, что хорошо, что диалог вообще начался. И это действительно хорошо. Вопросы, которые стороны обговаривали, очень актуальные. Если удастся возродить переговоры в нормандском формате, то это уже шаг вперед. Есть риск, что после этих переговоров реальных шагов не будет. А разговор с Путиным – это пиар Зеленского, который хочет рассказать, что он тоже может что-то делать», - отметил Охрименко.
Телефонные переговоры Путина и Зеленского - это первый контакт двух президентов, ранее общение между ними ограничивалось заочным диалогом, в частности по ситуации вокруг выдачи жителям Донбасса российских паспортов.
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