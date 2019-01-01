Диалог Путина и Зеленского расколол Украину на два лагеря

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским. Беседа состоялась по инициативе Киева. Лидеры двух стран обсудили ситуацию в Донбассе и обмен пленными. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, была достигнута договоренность о продолжении этой работы на уровне экспертов. Кроме того, обсуждалась возможность продолжить общение в нормандском формате.

Глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко в эфире НСН заявил, что разговор лидеров двух стран – хорошее начало общения на высшем уровне, но пока это пиар Зеленского (слушайте аудио).

«Местные политологи и СМИ оценивают разговор Путина и Зеленского неоднозначно. Радикалы кричат, что это измена, считают, что украинский президент сдался.