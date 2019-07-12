Прагматично и без эмоций. В Кремле рассказали о разговоре Путина с Зеленским

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскрыл сегодня некоторые подробности первого телефонного разговора Владимира Путина со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Как отмечает Газета.ру, по словам представителя Кремля, это была ознакомительная беседа, которая имела «достаточно прагматичный характер».

Прошедший накануне разговор занял около 20 минут. Песков подчеркнул важность самого факта такой беседы, поскольку до этого Путин и Зеленский никогда не общались.