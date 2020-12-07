«Трус с клеймом предателя»: Армяне выдвинули ультиматум Пашиняну
Пока Турция и Франция обмениваются заявлениями по поводу статуса Нагорного Карабаха, армянская оппозиция пытается выпроводить премьер-министра страны Никола Пашиняна на политическую пенсию.
Армянская оппозиция в минувшие выходные провела многотысячный митинг, главной темой которого стал вопрос об отставке действующего премьер-министра страны Никола Пашиняна. Митингующие «поставили его на счётчик», потребовав от команды Пашиняна уйти в отставку до полудня 8 декабря.
Представитель партии «Дашнакцутюн» на митинге заявил, что оппозиция также готова обсуждать вопрос о гарантиях личной неприкосновенности Пашиняна — «что народ не предпримет физической расправы», пишет «Sputnik Армения». Если премьер не уйдёт добровольно, оппозиция «отстранит» его сама, заявили митингующие.
«Пашинян должен понять, что это движение – шанс уйти цивилизовано. Если движение проиграет, то разъяренный народ растерзает его», - высказался на субботнем митинге кандидат в премьер-министры от оппозиции Вазген Манукян.
Оппозиционеры винят политика за трёхстороннее соглашение с Россией и Азербайджаном о Нагорном Карабахе. Еревану пришлось пойти на крайне невыгодные для себя условия: смириться с завоеваниями Азербайджана, фактически отдать противнику территории вокруг непризнанной Нагорно-Карабахской республики и, частично, в ней самой. Теперь безопасность местных жителей обеспечивают не армянские военные, а российские миротворцы.
Пашинян согласился на эти условия, не согласовав решение с президентом Армении. Позже он утверждал, что прислушался к совету армянских военных. Часть оппозиции уже после этого потребовала денонсировать соглашение и продолжить войну с Азербайджаном.
За Пашиняна замолвил слово президент России Владимир Путин.
«Эти решения очень болезненные, но, ещё раз подчеркну, необходимые. Они требовали большого личного мужества от премьер-министра», - сказал российский лидер.
В Армении очень многие считают иначе. В частности, Пашиняна резко раскритиковал экс-президент республики Серж Саргсян. Он написал в Facebook, что Пашинян войдёт в историю как политик, «недостойно потерпевший поражение в войне ради собственного кресла, сдавший земли Арцаха, не способный на ведение переговоров и поставивший под серьезную угрозу безопасность Арцаха и Армении, как трус с клеймом предателя на лбу».
Саргсян припомнил Пашиняну и молчание в тот момент, когда президент Азербайджана Ильхам Алиев публично издевался лично над ним. «В этой бумаге нет ни слова о статусе Нагорного Карабаха. Ну что, Пашинян? Ну где твой статус? В ад отправился твой статус», - говорил он после подписания трёхстороннего соглашения.
Вопрос о статусе Нагорного Карабаха неожиданно подняли во Франции. Там обе палаты национального парламента поддержали резолюцию с призывом к французским властям признать независимость Нагорно-Карабахской республики. При этом МИД Франции подчеркнул, что независимость НКР не признаёт.
Французские парламентарии разозлили президента Турции Реджепа Эрдогана, который, к слову, собирается 10 декабря присутствовать на военном параде в Баку в честь победы Азербайджана. Турецкий лидер уже назвал резолюцию парламента Франции по Нагорному Карабаху «полной катастрофой за гранью скандала», пишет издание Hurriet.
Эрдоган также заявил, что подобная «атака на суверенные права Азербайджана» неприемлема и угрожает всем государствам.
В Армении считают такие знаки внимания к Карабаху со стороны Франции запоздалыми, сказал НСН бывший мэр Еревана Арташес Гегамян.
«Заключительный аккорд всего этого обсуждения состоялся во время выступления государственного секретаря при МИД Франции Жана-Батиста Лемуана. Он сказал, что признание независимости Нагорного Карабаха не нужно ни Армении, ни Арцаху, ни Франции, потому что это фактически лишит Францию возможности быть посредником. А что сделала Франция как посредник? Она наблюдала со стороны, как Азербайджан трижды грубо нарушал согласования о прекращении боевых действий», - подчеркнул он, напомнив о роли Франции как сопредседателя Минской группы ОБСЕ.
Между тем, первый президент Армении Левон Тер-Петросян также выступил за отставку Пашиняна, но «исключительно конституционным путём». Он обратился и к оппозиции, призвав избежать «внутринациональных столкновений». С его точки зрения, массовые акции в Армении чреваты гражданской войной.
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