«Трус с клеймом предателя»: Армяне выдвинули ультиматум Пашиняну

Представитель партии «Дашнакцутюн» на митинге заявил, что оппозиция также готова обсуждать вопрос о гарантиях личной неприкосновенности Пашиняна — «что народ не предпримет физической расправы», пишет «Sputnik Армения». Если премьер не уйдёт добровольно, оппозиция «отстранит» его сама, заявили митингующие.

«Пашинян должен понять, что это движение – шанс уйти цивилизовано. Если движение проиграет, то разъяренный народ растерзает его», - высказался на субботнем митинге кандидат в премьер-министры от оппозиции Вазген Манукян.

Оппозиционеры винят политика за трёхстороннее соглашение с Россией и Азербайджаном о Нагорном Карабахе. Еревану пришлось пойти на крайне невыгодные для себя условия: смириться с завоеваниями Азербайджана, фактически отдать противнику территории вокруг непризнанной Нагорно-Карабахской республики и, частично, в ней самой. Теперь безопасность местных жителей обеспечивают не армянские военные, а российские миротворцы.

Пашинян согласился на эти условия, не согласовав решение с президентом Армении. Позже он утверждал, что прислушался к совету армянских военных. Часть оппозиции уже после этого потребовала денонсировать соглашение и продолжить войну с Азербайджаном.

За Пашиняна замолвил слово президент России Владимир Путин.

«Эти решения очень болезненные, но, ещё раз подчеркну, необходимые. Они требовали большого личного мужества от премьер-министра», - сказал российский лидер.

В Армении очень многие считают иначе. В частности, Пашиняна резко раскритиковал экс-президент республики Серж Саргсян. Он написал в Facebook, что Пашинян войдёт в историю как политик, «недостойно потерпевший поражение в войне ради собственного кресла, сдавший земли Арцаха, не способный на ведение переговоров и поставивший под серьезную угрозу безопасность Арцаха и Армении, как трус с клеймом предателя на лбу».

Саргсян припомнил Пашиняну и молчание в тот момент, когда президент Азербайджана Ильхам Алиев публично издевался лично над ним. «В этой бумаге нет ни слова о статусе Нагорного Карабаха. Ну что, Пашинян? Ну где твой статус? В ад отправился твой статус», - говорил он после подписания трёхстороннего соглашения.

Вопрос о статусе Нагорного Карабаха неожиданно подняли во Франции. Там обе палаты национального парламента поддержали резолюцию с призывом к французским властям признать независимость Нагорно-Карабахской республики. При этом МИД Франции подчеркнул, что независимость НКР не признаёт.

Французские парламентарии разозлили президента Турции Реджепа Эрдогана, который, к слову, собирается 10 декабря присутствовать на военном параде в Баку в честь победы Азербайджана. Турецкий лидер уже назвал резолюцию парламента Франции по Нагорному Карабаху «полной катастрофой за гранью скандала», пишет издание Hurriet.