Франция бессильна перед Эрдоганом. В Армении ответили на признание Карабаха
Экс-мэр города Еревана, бывший депутат национального собрания Армении заявил в эфире НСН, что единственным другом непризнанной республики Арцах остается лишь Россия.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал резолюцию французского Сената о признании Нагорно-Карабахской Республики «исторической». На своей странице в Facebook Пашинян заявил, что вопрос признания региона ввели в международную повестку.
Ранее документ поддержали 305 сенаторов, один проголосовал против. Резолюция носит рекомендательный характер.
При этом Баку не считает резолюцию Сената Франции с призывом к правительству признать НКР документом, заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев. Он назвал резолюцию «обычным листком бумаги для Азербайджана», который был принят «ради узких политических амбиций, помимо грубых нарушений международного права, Устава ООН и соответствующих резолюций Совбеза ООН».
Экс-мэр города Еревана, бывший депутат национального собрания Армении Арташес Гегамян в эфире НСН обвинил действующее руководство республики в национальной катастрофе.
«Идет непосредственная угроза не только армии Арцаха, а угроза христианской цивилизации. Вы не представляете, какой накал напряжения в умах и сознании каждого патриота Армении, который и сейчас поражается тупомыслию руководства республики Армения, которое и сейчас какие-то глупые и ненужные шаги делает для оправдания своего существования. И сейчас вместо того, чтобы не выходить из кремлевских коридоров и Смоленской площади, этот наш никчемный премьер-министр Пашинян осуществляет визиты в Иорданию, договаривается неизвестно по каким вопросам с Абдалой II, что, конечно, ничего хорошего не сулит Армении и Арцаху. Это жесточайший урок, к какой национальной катастрофе может привести следование указкам "родителей демократии" и прочей политической ерунды», - возмутился он.
Собеседник НСН заявил, что французские политики признали собственное бессилие и неспособность в реальной поддержке армянского народа.
«Лично для меня единственный плюс вчерашних обсуждений в сенате Франции заключался в том, что выступавшие ораторы, представляющих пять основных фракций, по сути, признались в собственном бессилии. В то время когда азербайджано-турецкие варвары с непосредственным участием сирийских боевиков убивали мирных граждан, Европа, в частности Франция, ограничивалась вздохами возмущения, которые дальше их кабинетов не распространялось. Вчера они заявили, что их страна, как и весь Евросоюз, страдает политической импотенцией. Они оказались бессильны перед шантажом Эрдогана под непосредственным дирижированием и руководством англо-саксов, то есть спецслужб Великобритании и США. Французы признали, что произошедшее является ни чем иным как оплеухой по их национальному самолюбию», - отметил он.
Гегамян также добавил, что единственным другом Арцаха является Россия.
«Заключительный аккорд всего этого обсуждения состоялся во время выступления государственного секретаря при МИД Франции Жана-Батиста Лемуана. Он сказал, что признание независимости Нагорного Карабаха не нужно ни Армении, ни Арцаху, ни Франции, потому что это фактически лишит Францию возможности быть посредником. А что сделала Франция как посредник? Она наблюдала со стороны, как Азербайджан трижды грубо нарушал согласования о прекращении боевых действий», - подчеркнул он.
В конце сентября в Нагорном Карабахе начался вооруженный конфликт, в котором Армения и Азербайджан обвинили друг друга. За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь. В ночь на 10 ноября Москва, Ереван и Баку подписали четвертый документ.
По нему азербайджанские и армянские военные прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Ереван должен вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Согласно договоренности в Карабахе разместятся российские миротворцы, которые будут следить за соблюдением перемирия.
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