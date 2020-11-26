Франция бессильна перед Эрдоганом. В Армении ответили на признание Карабаха

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал резолюцию французского Сената о признании Нагорно-Карабахской Республики «исторической». На своей странице в Facebook Пашинян заявил, что вопрос признания региона ввели в международную повестку.

Ранее документ поддержали 305 сенаторов, один проголосовал против. Резолюция носит рекомендательный характер.

При этом Баку не считает резолюцию Сената Франции с призывом к правительству признать НКР документом, заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев. Он назвал резолюцию «обычным листком бумаги для Азербайджана», который был принят «ради узких политических амбиций, помимо грубых нарушений международного права, Устава ООН и соответствующих резолюций Совбеза ООН».

Экс-мэр города Еревана, бывший депутат национального собрания Армении Арташес Гегамян в эфире НСН обвинил действующее руководство республики в национальной катастрофе.

«Идет непосредственная угроза не только армии Арцаха, а угроза христианской цивилизации. Вы не представляете, какой накал напряжения в умах и сознании каждого патриота Армении, который и сейчас поражается тупомыслию руководства республики Армения, которое и сейчас какие-то глупые и ненужные шаги делает для оправдания своего существования. И сейчас вместо того, чтобы не выходить из кремлевских коридоров и Смоленской площади, этот наш никчемный премьер-министр Пашинян осуществляет визиты в Иорданию, договаривается неизвестно по каким вопросам с Абдалой II, что, конечно, ничего хорошего не сулит Армении и Арцаху. Это жесточайший урок, к какой национальной катастрофе может привести следование указкам "родителей демократии" и прочей политической ерунды», - возмутился он.

Собеседник НСН заявил, что французские политики признали собственное бессилие и неспособность в реальной поддержке армянского народа.