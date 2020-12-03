Единение характеров. В Азербайджане объяснили участие Эрдогана в параде победы
Азербайджанский политолог в эфире НСН рассказал, насколько уместным будет появление турецкого лидера на военном параде в честь победы Баку в Нагорном Карабахе.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибудет в Азербайджан для участия в военном параде в честь победы Баку в Нагорном Карабахе, заявила пресс-служба турецкого лидера. Мероприятие запланировано на 10 декабря.
Азербайджанский политолог Адгезал Мамедов в эфире НСН счел оправданным появление Эрдогана на параде.
«Эрдоган считает, что Турция внесла лепту в победу Азербайджана в войне в Нагорном Карабахе. Действительно, Анкара помогала дронами и устройствами ПВО, а также приняла участие в стратегическом планировании. Поэтому участие Эрдогана в параде можно считать уместным», - отметил он.
Политолог также оценил, какие государства являются дружественными для Азербайджана на данный момент.
«Политика политикой, но есть еще и личностные отношения. Я знаю, что Владимир Путин всегда уважительно относился к покойному Гейдару Алиеву, а теперь также относится к его сыну Ильхаму Алиеву. А с Турцией у Азербайджана сложился общий менталитет, единение характеров. Но у каждого государства есть свои интересы. Если они различаются, это не значит, что страны перестали быть дружественными», - заключил Мамедов.
Ранее Азербайджан, Армения и Россия подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, Ереван и Баку останавливают наступление и обмениваются пленными. Ряд районов Карабаха переходит под контроль азербайджанских властей. Кроме того, соглашением предусматривается размещение российских миротворцев в зоне конфликта.
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