Президент Союза Адвокатов предложил семье Фургала юридическую помощь

Председатель Московского Красного Креста, президент Союза адвокатов России Игорь Трунов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.

1

Задержанные в Минске россияне подозреваются в подготовке теракта

Группу россиян, задержанных в Белоруссии, подозревают в подготовке теракта. Об этом заявили в пресс-службе Следственного комитета республики. Возбуждено уголовное дело.

Игорь Трунов: «Задержали 33 российских боевика, а еще 200 разыскивают. Они обратили на себя внимание подозрительным поведением – ходили в одежде «милитари», не пили, не посещали дискотеки. Завели уголовное дело по подготовке теракта, при этом ни взрывчатки, ни оружия, ни плана теракта не нашли. Я думаю, действующий президент лихо разыгрывает карту врага для политической выгоды на предстоящих выборах. Это новые, креативные избирательные политтехнологии», – поделился своим мнением с НСН Игорь Трунов.

2

Семья Фургала просит денег на адвокатов

Семья экс-губернатора Сергея Фургала, из-за отставки которого в Хабаровске проходят митинги, попросила местных жителей помочь им с деньгами на оплату услуг адвокатов.

Игорь Трунов: «Адвокат, как врач, должен помогать вне зависимости от того, насколько плохо или хорошо общество относится к подзащитному. Союз адвокатов России может представить на выбор великолепных адвокатов для семьи Фургала, которая испытывает финансовые трудности. Квалифицированная юридическая помощь гарантируется каждому – это норма Конституции РФ, закон прямого действия для адвокатуры России», – напомнил он в эфире НСН.

3

Россияне не хотят переходить на электронные трудовые книжки

Большинство работающих россиян хотели бы оставить себе бумажную трудовую книжку, а не переходить на электронную версию документа. Об этом сообщает ВЦИОМ.

Игорь Трунов: «Все новое внедряется тяжело. Переход на электронный документооборот – процесс медленный. Именно в зависимости от привычек и обычаев наши дети, живущие сегодня в виртуальном пространстве, завтра и не поймут, что такое бумажная трудовая книжка», – сказал он НСН.

4

Россияне полюбили крепкий алкоголь

Россияне пристрастились к крепкому алкоголю в самоизоляции. Чаще стали покупать виски, ром и текилу. Об этом сообщает Росалкогольрегулирование.

Игорь Трунов: «За 10 лет смертность от алкоголя в России снизилась на треть. На 48 процентов сократилось употребление алкоголя. И в мире не мы лидеры по употреблению алкоголя, а Литва, Австрия, Франция, Чехия. Да, вчера у нас была проблема смертности и отравлений от денатуратов и лосьонов. Сегодня, как говорит статистика, мы благородно пристрастились к виски и рому, их, кстати, помногу не пьют. Алкоголик, употребляющий дорогие французские коньяки – это так нехорошо», – подытожил в беседе с НСН Игорь Трунов.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

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