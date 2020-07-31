Президент Союза Адвокатов предложил семье Фургала юридическую помощь

Игорь Трунов: «За 10 лет смертность от алкоголя в России снизилась на треть. На 48 процентов сократилось употребление алкоголя. И в мире не мы лидеры по употреблению алкоголя, а Литва, Австрия, Франция, Чехия. Да, вчера у нас была проблема смертности и отравлений от денатуратов и лосьонов. Сегодня, как говорит статистика, мы благородно пристрастились к виски и рому, их, кстати, помногу не пьют. Алкоголик, употребляющий дорогие французские коньяки – это так нехорошо», – подытожил в беседе с НСН Игорь Трунов.

