Президент Союза Адвокатов предложил семье Фургала юридическую помощь
Председатель Московского Красного Креста, президент Союза адвокатов России Игорь Трунов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
Задержанные в Минске россияне подозреваются в подготовке теракта
Группу россиян, задержанных в Белоруссии, подозревают в подготовке теракта. Об этом заявили в пресс-службе Следственного комитета республики. Возбуждено уголовное дело.
Игорь Трунов: «Задержали 33 российских боевика, а еще 200 разыскивают. Они обратили на себя внимание подозрительным поведением – ходили в одежде «милитари», не пили, не посещали дискотеки. Завели уголовное дело по подготовке теракта, при этом ни взрывчатки, ни оружия, ни плана теракта не нашли. Я думаю, действующий президент лихо разыгрывает карту врага для политической выгоды на предстоящих выборах. Это новые, креативные избирательные политтехнологии», – поделился своим мнением с НСН Игорь Трунов.
Семья Фургала просит денег на адвокатов
Семья экс-губернатора Сергея Фургала, из-за отставки которого в Хабаровске проходят митинги, попросила местных жителей помочь им с деньгами на оплату услуг адвокатов.
Игорь Трунов: «Адвокат, как врач, должен помогать вне зависимости от того, насколько плохо или хорошо общество относится к подзащитному. Союз адвокатов России может представить на выбор великолепных адвокатов для семьи Фургала, которая испытывает финансовые трудности. Квалифицированная юридическая помощь гарантируется каждому – это норма Конституции РФ, закон прямого действия для адвокатуры России», – напомнил он в эфире НСН.
Россияне не хотят переходить на электронные трудовые книжки
Большинство работающих россиян хотели бы оставить себе бумажную трудовую книжку, а не переходить на электронную версию документа. Об этом сообщает ВЦИОМ.
Игорь Трунов: «Все новое внедряется тяжело. Переход на электронный документооборот – процесс медленный. Именно в зависимости от привычек и обычаев наши дети, живущие сегодня в виртуальном пространстве, завтра и не поймут, что такое бумажная трудовая книжка», – сказал он НСН.
Россияне полюбили крепкий алкоголь
Россияне пристрастились к крепкому алкоголю в самоизоляции. Чаще стали покупать виски, ром и текилу. Об этом сообщает Росалкогольрегулирование.
Игорь Трунов: «За 10 лет смертность от алкоголя в России снизилась на треть. На 48 процентов сократилось употребление алкоголя. И в мире не мы лидеры по употреблению алкоголя, а Литва, Австрия, Франция, Чехия. Да, вчера у нас была проблема смертности и отравлений от денатуратов и лосьонов. Сегодня, как говорит статистика, мы благородно пристрастились к виски и рому, их, кстати, помногу не пьют. Алкоголик, употребляющий дорогие французские коньяки – это так нехорошо», – подытожил в беседе с НСН Игорь Трунов.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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