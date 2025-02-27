«Трудно добраться»: Зачем России помощь США в добыче редкоземельных металлов
Многие крупные месторождения полезных металлов находятся далеко за пределами населенных пунктов, до них тяжело добраться, поэтому они остаются не вовлечены, заявил НСН Владимир Ярмолюк.
В России огромные запасы редкоземельных металлов, однако многие из них находятся в труднодоступных местах, технологии не позволяют их добывать, поэтому сотрудничество с США могло бы помочь решить эту проблему. Об этом в беседе с НСН заявил заведующий лабораторией редкоземельного магнетизма в Институте геологии рудных месторождений РАН Владимир Ярмолюк.
Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы закупать минералы и редкоземельные металлы у Росси, а президент России Владимир Путин отметил, что Москва готова сотрудничать с США в этой сфере. При этом, по данным СМИ, уже согласована сделка США и Украины по редкоземельным металлам, которая может достигнуть $1 трлн. Ярмолюк рассказал, почему редкоземельные металлы представляют такой интерес.
«Редкоземельные металлы – это основа современных технологий, это электроника, сплавы, полупроводники, сверхпроводящие проводники. Это ниобий, тантал, цирконий, гафний, редкие земли. У нас есть очень крупные месторождения, но они все, к сожалению, находятся в труднодоступной местности, далеко за пределами всяких населенных пунктов. Поэтому у нас пока еще многие такие вот месторождения, даже разведанные, не вовлечены в использование. Есть гигант Томтор в Якутии, есть хорошее месторождение в Туве. На Кольском полуострове очень большие запасы редких земель, ниобия, лития, но там не отработаны технологии, чтобы добывать из тяжелых руд эти элементы», - рассказал он.
По его словам, сотрудничество с США в этой сфере помогло бы привлечь дополнительные инвестиции на строительство предприятий по переработке этих металлов и минералов.
«Если привлечь американских инвесторов, то, может быть, они своими технологиями нам помогут, во-первых, перерабатывать наши трудные руды, а во-вторых, добраться до тех мест, где инфраструктура не развита. Это все технологический вопрос - как разложить руды и как извлечь из них конкретные элементы. Такая проблема существует. А инвестиции нам нужны для освоения новых месторождений, для того, чтобы строить те предприятия, которые будут способны перерабатывать руды и добывать необходимые элементы и металлы», - подытожил он.
Ранее стало известно, что украинские власти рассматривают возможность подписания соглашения с США по минеральным ресурсам в Вашингтоне 28 февраля, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Греф поблагодарил Apple за уход с российского рынка
- Набиуллина анонсировала ужесточение выдачи автокредитов
- СМИ: Аэропорт в Сомали обстреляли за несколько минут до прилета премьера Эфиопии
- В США предложили создать банкноту в 250 долларов с лицом Трампа
- Скончался композитор и пианист Леонид Мацуев
- Умер двукратный лауреат «Оскара» актер Джин Хэкмен
- В Уфе построят самый большой зоопарк Башкирии
- СМИ: Буйнов в грубой форме прокомментировал ДТП со своим участием
- Набиуллина: строительная отрасль способна переждать временное замедление ипотеки
- ФТС: В аэропорту Грозного пресекли контрабанду золота на 5,7 млн рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru