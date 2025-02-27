«Трудно добраться»: Зачем России помощь США в добыче редкоземельных металлов

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы закупать минералы и редкоземельные металлы у Росси, а президент России Владимир Путин отметил, что Москва готова сотрудничать с США в этой сфере. При этом, по данным СМИ, уже согласована сделка США и Украины по редкоземельным металлам, которая может достигнуть $1 трлн. Ярмолюк рассказал, почему редкоземельные металлы представляют такой интерес.

«Редкоземельные металлы – это основа современных технологий, это электроника, сплавы, полупроводники, сверхпроводящие проводники. Это ниобий, тантал, цирконий, гафний, редкие земли. У нас есть очень крупные месторождения, но они все, к сожалению, находятся в труднодоступной местности, далеко за пределами всяких населенных пунктов. Поэтому у нас пока еще многие такие вот месторождения, даже разведанные, не вовлечены в использование. Есть гигант Томтор в Якутии, есть хорошее месторождение в Туве. На Кольском полуострове очень большие запасы редких земель, ниобия, лития, но там не отработаны технологии, чтобы добывать из тяжелых руд эти элементы», - рассказал он.

По его словам, сотрудничество с США в этой сфере помогло бы привлечь дополнительные инвестиции на строительство предприятий по переработке этих металлов и минералов.