«Трудно добраться»: Зачем России помощь США в добыче редкоземельных металлов

Многие крупные месторождения полезных металлов находятся далеко за пределами населенных пунктов, до них тяжело добраться, поэтому они остаются не вовлечены, заявил НСН Владимир Ярмолюк.

В России огромные запасы редкоземельных металлов, однако многие из них находятся в труднодоступных местах, технологии не позволяют их добывать, поэтому сотрудничество с США могло бы помочь решить эту проблему. Об этом в беседе с НСН заявил заведующий лабораторией редкоземельного магнетизма в Институте геологии рудных месторождений РАН Владимир Ярмолюк.

Лавров: РФ и США не обсуждали в Эр-Рияде вопрос редкоземельных металлов

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы закупать минералы и редкоземельные металлы у Росси, а президент России Владимир Путин отметил, что Москва готова сотрудничать с США в этой сфере. При этом, по данным СМИ, уже согласована сделка США и Украины по редкоземельным металлам, которая может достигнуть $1 трлн. Ярмолюк рассказал, почему редкоземельные металлы представляют такой интерес.

«Редкоземельные металлы – это основа современных технологий, это электроника, сплавы, полупроводники, сверхпроводящие проводники. Это ниобий, тантал, цирконий, гафний, редкие земли. У нас есть очень крупные месторождения, но они все, к сожалению, находятся в труднодоступной местности, далеко за пределами всяких населенных пунктов. Поэтому у нас пока еще многие такие вот месторождения, даже разведанные, не вовлечены в использование. Есть гигант Томтор в Якутии, есть хорошее месторождение в Туве. На Кольском полуострове очень большие запасы редких земель, ниобия, лития, но там не отработаны технологии, чтобы добывать из тяжелых руд эти элементы», - рассказал он.

По его словам, сотрудничество с США в этой сфере помогло бы привлечь дополнительные инвестиции на строительство предприятий по переработке этих металлов и минералов.

СМИ: Трамп поддержал идею сделки с Россией по редкоземельным металлам

«Если привлечь американских инвесторов, то, может быть, они своими технологиями нам помогут, во-первых, перерабатывать наши трудные руды, а во-вторых, добраться до тех мест, где инфраструктура не развита. Это все технологический вопрос - как разложить руды и как извлечь из них конкретные элементы. Такая проблема существует. А инвестиции нам нужны для освоения новых месторождений, для того, чтобы строить те предприятия, которые будут способны перерабатывать руды и добывать необходимые элементы и металлы», - подытожил он.

Ранее стало известно, что украинские власти рассматривают возможность подписания соглашения с США по минеральным ресурсам в Вашингтоне 28 февраля, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:СШАРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры