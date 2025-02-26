Лавров: РФ и США не обсуждали в Эр-Рияде вопрос редкоземельных металлов

По его словам, речь шла о необходимости снимать «искусственные препятствия для развития взаимовыгодных экономических и других связей».

«В чём заинтересованы представители соответствующих бизнес-структур в США и в РФ», - заключил он.

Ранее Лавров заявил, что никаких конкретных переговоров о разморозке российских активов пока не было, сообщает RT.

