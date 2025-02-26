Лавров: РФ и США не обсуждали в Эр-Рияде вопрос редкоземельных металлов

На встрече представителей России и США в Эр-Рияде вопрос о сотрудничестве в области редкоземельных металлов не обсуждался. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Песков рассказал о сотрудничестве России и США по редкоземельным металлам

По его словам, речь шла о необходимости снимать «искусственные препятствия для развития взаимовыгодных экономических и других связей».

«В чём заинтересованы представители соответствующих бизнес-структур в США и в РФ», - заключил он.

Ранее Лавров заявил, что никаких конкретных переговоров о разморозке российских активов пока не было, сообщает RT.

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ФОТО: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
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