Лавров: РФ и США не обсуждали в Эр-Рияде вопрос редкоземельных металлов
26 февраля 202515:21
На встрече представителей России и США в Эр-Рияде вопрос о сотрудничестве в области редкоземельных металлов не обсуждался. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По его словам, речь шла о необходимости снимать «искусственные препятствия для развития взаимовыгодных экономических и других связей».
«В чём заинтересованы представители соответствующих бизнес-структур в США и в РФ», - заключил он.
Ранее Лавров заявил, что никаких конкретных переговоров о разморозке российских активов пока не было, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru