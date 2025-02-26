СМИ: Трамп поддержал идею сделки с Россией по редкоземельным металлам
26 февраля 202501:01
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что поддерживает идею соглашения с Москвой по доступу к редкоземельным элементам, сообщает Reuters.
Другие подробности не приводятся.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва Россия готова предложить США возможность совместной работы в сфере разработки редкоземельных металлов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Трамп поддержал идею сделки с Россией по редкоземельным металлам
- СМИ: ВСУ готовятся бежать из Курской области
- СМИ: Зеленский может поехать в США на церемонию подписания сделки с Трампом
- Вэнс: Зеленский не уловил сигнал о необходимости скорейшего завершения конфликта
- МВД предупредило о новом приеме мошенников с фальшивыми юристами
- Трамп объявил о «встряске» в Пентагоне после провала аудитов
- США готовы обсудить с Россией замороженные активы и ущерб компаниям
- СМИ: Киев планирует подписать сделку с США по минеральным ресурсам 28 февраля
- В Москве задержана журналистка и кинокритик Екатерина Барабаш
- СМИ: Киев согласился на новые условия сделки с США по редкоземельным металлам
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru