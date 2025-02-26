СМИ: Трамп поддержал идею сделки с Россией по редкоземельным металлам

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что поддерживает идею соглашения с Москвой по доступу к редкоземельным элементам, сообщает Reuters.

Песков рассказал о сотрудничестве России и США по редкоземельным металлам

Другие подробности не приводятся.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва Россия готова предложить США возможность совместной работы в сфере разработки редкоземельных металлов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:РоссияСШАДональд Трамп

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