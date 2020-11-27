«Северный поток-2» похоронен? Судно-трубоукладчик возвращается домой

Трубоукладчик «Академик Черский» после месяца бездействия в немецком порту Мукран, который является логистической базой проекта «Северный поток-2» ушел обратно в Калининград. По данным портала по отслеживанию судов Marine Traffic, в порт российского города он прибудет 28 ноября днем.

Накануне, после получения комментариев госдепа США в отношении Акта о защите энергетической безопасности Европы, сертификационная компания DNV GL прекратила работы на проекте. Специалисты рассматривали документацию и проводили проверку строительных работ на предмет соответствия стандартам.

По информации СМИ, «Газпром» может нанять любую третью сторону, которая способна провести сертификацию по европейским правилам.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН рассказал, насколько выход компании из проекта повлияет на его реализацию.

«Конечно, это дополнительная проблема для «Газпрома», ведь ему нужны сертификаты о том, что газопровод построен правильно. Для этого нанимается подобная компания, которая смотрит, правильно ли используется оборудование, без этого газопровод в эксплуатацию не сдать. Но тут есть нюансы и странности. Например, Дания заранее выдала разрешение на эксплуатацию своего участка. Конечно, при условии, что газопровод целиком должен быть достроен без нарушений», - отметил он.