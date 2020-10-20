«Газпром» готов к жертве». Как США остановить «Северный поток-2»?
Эксперты рассказали в эфире НСН, как повлияют новые санкции США на достройку «Северного потока-2».
США расширили санкции против «Северного потока-2». Ограничения коснутся компаний, которые предоставляют услуги судам, занимающимся укладкой газопровода.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН заявил, что госдеп лишь действует в рамках своей санкционной политики.
«Достраивать – это не только укладывать трубу, но и снабжать материалами, а также модернизировать и обслуживать суда, которые участвуют в прокладке трубопровода. Но мы не можем говорить, что какие-то порты либо подразделения, которые работают с «Академиком Черским» попадут под санкции, потому что он не занимается достройкой», - сказал он.
Эксперт отметил, что как только судно встанет на точку и начнет укладывать трубы, то тут же попадет под ограничения. Кроме того, если дальше «Академик Черский» будет обращаться за ремонтом, то работающие с ним службы тоже попадут в черный список, пояснил он.
«Но сейчас нет списка судов, которые будут достраивать, заранее их внести в список санкций нельзя, однако «Газпром» готов к этой жертве», - подчеркнул он.
Юшков также рассказал, как США могут на самом деле помешать достройке газопровода.
«Если они будут относиться не только к стадии достройки, но и к стадии эксплуатации. Эти положения содержатся только в законопроектах, которые в США рассматривают, но пока еще не приняли. Они будут касаться не России, а Германии, потому что она, в том числе, будет заниматься обслуживанием. Для них это неприятная история», - признал аналитик.
В свою очередь, директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин рассказал НСН, что нынешнее расширение санкций не выглядит опасным.
«Многие понимают, что решение по поводу судов, участвующих в достройке, будет широко трактоваться. Пока к этому относятся нейтрально», - сказал он.
Ранее «Коммерсант» писал, что «Академик Черский» проводит испытания вблизи Калининграда для дальнейшей прокладки последнего участка газопровода «Северный поток-2».
Между тем, глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что достройку газопровода еще можно остановить. Он сказал, что в Германии наконец-то началась дискуссия об обоснованности проекта. В то же время в комитете бундестага ФРГ поддержали «Северный поток-2».
В свою очередь, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин выразил мнение, что Запад раскручивает «дело Навального» для блокировки строительства «Северного потока-2». Он напомнил, что Вашингтону крайне важно не допустить запуска газопровода, чтобы нарастить поставки сжиженного природного газа в Европу.
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