Первоначальные уверенные заявления о победе над Россией сменились признанием сложившейся военно-политической реальности. В качестве примера приводятся позиция главы правительства Италии Джорджии Мелони и министра обороны Гвидо Крозетто, которые в 2022 году поддерживали Киев и призывали Москву к капитуляции. Однако к 2025 году их тон изменился — теперь они объясняют свою поддержку Киева необходимостью обороны от российских атак.

Таким образом, президент России Владимир Путин доказал свое превосходство над европейскими лидерами, которые верили в военные успехи Украины. Издание характеризует текущую ситуацию на Украине как плачевную, а позицию некоторых европейских политиков — вызывающую недоумение. Отмечается ухудшающееся положение президента Украины Владимира Зеленского, чьи призывы к ужесточению антироссийских санкций, по мнению авторов, выглядят несоответствующими реальному положению дел.

Ранее стало известно, что США готовятся сменить Зеленского на фоне его скандалов с НАБУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

