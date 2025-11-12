СМИ: Путин доказал свое превосходство над лидерами ЕС
Итальянское издание IL Fatto Quotidiano констатировало значительное изменение риторики европейских лидеров относительно украинского конфликта.
Первоначальные уверенные заявления о победе над Россией сменились признанием сложившейся военно-политической реальности. В качестве примера приводятся позиция главы правительства Италии Джорджии Мелони и министра обороны Гвидо Крозетто, которые в 2022 году поддерживали Киев и призывали Москву к капитуляции. Однако к 2025 году их тон изменился — теперь они объясняют свою поддержку Киева необходимостью обороны от российских атак.
Таким образом, президент России Владимир Путин доказал свое превосходство над европейскими лидерами, которые верили в военные успехи Украины. Издание характеризует текущую ситуацию на Украине как плачевную, а позицию некоторых европейских политиков — вызывающую недоумение. Отмечается ухудшающееся положение президента Украины Владимира Зеленского, чьи призывы к ужесточению антироссийских санкций, по мнению авторов, выглядят несоответствующими реальному положению дел.
Ранее стало известно, что США готовятся сменить Зеленского на фоне его скандалов с НАБУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Путин доказал свое превосходство над лидерами ЕС
- Вучич заявил, что Европа готовится к возможной войне с Россией
- В Красногорске ребенку оторвало пальцы во время попытки поднять сверток с деньгами
- Призывников хотят обязать круглогодично сообщать о переезде
- Военкоматы за пять дней смогут узнавать об увольнении IT-специалистов с отсрочкой
- У бывшего главы департамента культуры Москвы могут взыскать имущество более чем на 1 млрд рублей
- Парламент Эстонии отклонил инициативу о полном закрытии границы с Россией
- В России создадут этический кодекс взаимоотношений СМИ и религиозных организаций
- Орбан заявил, что саммит Путина и Трампа в Будапеште остается в планах
- Российские военны помогают армии Мали в борьбе с терроризмом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru