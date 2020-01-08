Американист: Нужно молиться, чтобы Трамп не начал Третью мировую

Предсказать, что сделает Трамп, невозможно. Логика тут не работает. Надо нам всем молиться, чтобы Трамп принял холодный душ, остыл и успокоился. Президент США должен понять, что при нанесении ядерного удара начнется полномасштабная война на Ближнем Востоке. Она может стать первой фазой Третьей мировой войны. Возможно, Трамп это поймет, и его решение будет адекватным. Осталось подождать, думаю, пару часов. В США наступит утро, и Трамп может сделать заявление», - поделился выводами эксперт.

Руководитель Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров в эфире НСН предположил, как отреагирует Иран на действия США после его ракетной атаки по военным базам в Ираке.

«Не будет никакой Третьей мировой войны. Если американцы сейчас ничего не ответят, может, все вообще закончится», - сделал заявление востоковед.

Ранее завотделом политологии журнала РАН «Восток» Каринэ Геворгян в эфире НСН оценила серьезность заявления американского президента Дональда Трампа о введении санкций против Ирака из-за попытки выдворения войск США с территории страны.



