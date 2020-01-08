Американист: Нужно молиться, чтобы Трамп не начал Третью мировую
Эксперты в эфире НСН обсудили перспективы начала Третьей мировой войны на Ближнем Востоке из-за конфликта США и Ирана.
В Пентагоне сообщили, что по американским военным объектам в Ираке со стороны Ирана было выпущено более десятка ракет. По словам помощника главы ведомства по связям с общественностью Джонатана Хоффмана, данных о пострадавших и разрушениях пока нет.
Ранее, в ночь на 8 января силы иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) нанесли ракетный удар по крупнейшей американской базе в Ираке Аль-Асад, а также по еще минимум одному объекту США на севере Ирака.
Президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский в беседе с НСН заявил, что есть надежда на прекращение конфликта США и Ирана. Эксперт отметил, что основой для этой надежды стал отказ президента США Дональда Трампа от срочного публичного заявления в связи с ракетным ударом Ирана по военным объектам США в Ираке.
«Наверное, после заявлений Трампа о мощных силах США, которые действуют на Ближнем Востоке, и после атаки Ирана Трамп должен что-то сказать или сделать. Но он действует по принципу русской пословицы, которая верна и для Америки – утро вечера мудренее. Все ожидали, что он что-то сделает немедленно. Но он взял паузу.
Предсказать, что сделает Трамп, невозможно. Логика тут не работает. Надо нам всем молиться, чтобы Трамп принял холодный душ, остыл и успокоился. Президент США должен понять, что при нанесении ядерного удара начнется полномасштабная война на Ближнем Востоке. Она может стать первой фазой Третьей мировой войны. Возможно, Трамп это поймет, и его решение будет адекватным. Осталось подождать, думаю, пару часов. В США наступит утро, и Трамп может сделать заявление», - поделился выводами эксперт.
Руководитель Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров в эфире НСН предположил, как отреагирует Иран на действия США после его ракетной атаки по военным базам в Ираке.
«Не будет никакой Третьей мировой войны. Если американцы сейчас ничего не ответят, может, все вообще закончится», - сделал заявление востоковед.
Ранее завотделом политологии журнала РАН «Восток» Каринэ Геворгян в эфире НСН оценила серьезность заявления американского президента Дональда Трампа о введении санкций против Ирака из-за попытки выдворения войск США с территории страны.
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