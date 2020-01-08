В США подтвердили атаку Ирана на военные базы США в Ираке

8 января 202010:24

В Пентагоне сообщили, что по американским военным объектам в Ираке со стороны Ирана было выпущено более десятка ракет. По словам помощника главы ведомства по связям с общественностью Джонатана Хоффмана, данных о пострадавших и разрушениях пока нет.

Представитель Пентагона заявил, что авиабаза Айн аль-Асад на западе Ирака, а также объект в Эрбиле были одними из целей иранский ракет.

США оценивает ущерб от иранской атаки, отмечает РБК.

РАН: Из оружия у США в Ираке остались только санкции

Хоффман отметил, что Вашингтон предпримет «все необходимые меры» для защиты своих военных, партнеров и союзников в регионе.

В Иране ракетные удары по американским объектам в Ираке назвали местью за убийство главы иранского спецподразделения «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани военными США, сообщают Известия со ссылкой на иранское Press TV.

Ранее, в ночь на 8 января силы иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) нанесли ракетный удар по крупнейшей американской базе в Ираке Аль-Асад, а также по еще минимум одному объекту США на севере Ирака.

Ранее руководитель Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров в эфире НСН объяснил, почему Иран не может игнорировать убийство генерала Сулеймани Соединенными Штатами

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

Фото: Ahmad Al-Rubaye / AFP
ТЕГИ:ИранСшаИракРакетный Удар