В США подтвердили атаку Ирана на военные базы США в Ираке
В Пентагоне сообщили, что по американским военным объектам в Ираке со стороны Ирана было выпущено более десятка ракет. По словам помощника главы ведомства по связям с общественностью Джонатана Хоффмана, данных о пострадавших и разрушениях пока нет.
Представитель Пентагона заявил, что авиабаза Айн аль-Асад на западе Ирака, а также объект в Эрбиле были одними из целей иранский ракет.
США оценивает ущерб от иранской атаки, отмечает РБК.
Хоффман отметил, что Вашингтон предпримет «все необходимые меры» для защиты своих военных, партнеров и союзников в регионе.
В Иране ракетные удары по американским объектам в Ираке назвали местью за убийство главы иранского спецподразделения «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани военными США, сообщают Известия со ссылкой на иранское Press TV.
Ранее, в ночь на 8 января силы иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) нанесли ракетный удар по крупнейшей американской базе в Ираке Аль-Асад, а также по еще минимум одному объекту США на севере Ирака.
Ранее руководитель Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров в эфире НСН объяснил, почему Иран не может игнорировать убийство генерала Сулеймани Соединенными Штатами
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