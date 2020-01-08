В США подтвердили атаку Ирана на военные базы США в Ираке

В Пентагоне сообщили, что по американским военным объектам в Ираке со стороны Ирана было выпущено более десятка ракет. По словам помощника главы ведомства по связям с общественностью Джонатана Хоффмана, данных о пострадавших и разрушениях пока нет.

Представитель Пентагона заявил, что авиабаза Айн аль-Асад на западе Ирака, а также объект в Эрбиле были одними из целей иранский ракет.

США оценивает ущерб от иранской атаки, отмечает РБК.