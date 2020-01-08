Сенатор: Нового «Афганистана» в Ираке не будет

В Пентагоне сообщили, что по американским военным объектам в Ираке со стороны Ирана было выпущено более десятка ракет. По словам помощника главы ведомства по связям с общественностью Джонатана Хоффмана, данных о пострадавших и разрушениях пока нет. Тем не менее иранский телеканал Press TV уже заявил о 80 погибших в результате обстрела.

В Иране ракетные удары по американским объектам в Ираке назвали местью за убийство главы иранского спецподразделения «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани военными США, сообщают Известия.

Ранее, в ночь на 8 января силы иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) нанесли ракетный удар по крупнейшей американской базе в Ираке Аль-Асад, а также по еще минимум одному объекту США на севере Ирака.

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с НСН усомнился в том, что Россия, хотя и является прямым союзником Ирана на Ближнем Востоке, будет вмешиваться в военный конфликт между Тегераном и Вашингтоном.

«Не думаю, что события могут так развиваться. Да, у России союзнические отношения с Ираном в борьбе с международным терроризмом, но в Ираке сейчас имеет место конфликт двух стран – Ирана и США, и вмешательство в него России на чьей-либо стороне, думаю, невозможно. При всем хорошем отношении России с Ираном в борьбе против международных террористов в Сирии мы вряд ли ввяжемся в конфликт в Ираке. Второго Афганистана там для нас не будет однозначно», - заявил сенатор.