Сенатор: Нового «Афганистана» в Ираке не будет
Первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с НСН не исключил, что «горячие головы» в США могут воспользоваться ядерным оружием против Ирана.
В Пентагоне сообщили, что по американским военным объектам в Ираке со стороны Ирана было выпущено более десятка ракет. По словам помощника главы ведомства по связям с общественностью Джонатана Хоффмана, данных о пострадавших и разрушениях пока нет. Тем не менее иранский телеканал Press TV уже заявил о 80 погибших в результате обстрела.
В Иране ракетные удары по американским объектам в Ираке назвали местью за убийство главы иранского спецподразделения «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани военными США, сообщают Известия.
Ранее, в ночь на 8 января силы иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) нанесли ракетный удар по крупнейшей американской базе в Ираке Аль-Асад, а также по еще минимум одному объекту США на севере Ирака.
Первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с НСН усомнился в том, что Россия, хотя и является прямым союзником Ирана на Ближнем Востоке, будет вмешиваться в военный конфликт между Тегераном и Вашингтоном.
«Не думаю, что события могут так развиваться. Да, у России союзнические отношения с Ираном в борьбе с международным терроризмом, но в Ираке сейчас имеет место конфликт двух стран – Ирана и США, и вмешательство в него России на чьей-либо стороне, думаю, невозможно. При всем хорошем отношении России с Ираном в борьбе против международных террористов в Сирии мы вряд ли ввяжемся в конфликт в Ираке. Второго Афганистана там для нас не будет однозначно», - заявил сенатор.
Владимир Джабаров считает, что конфликт Ирана и США будет развиваться как двусторонний и предположил, что США может использовать ядерное оружие для своей победы.
«Американцы могут привлечь своих союзников в регионе. Если они не добьются своих целей, продолжат конфликт, не исключаю, что в этой ситуации многие горячие головы попытаются нажать на ядерную кнопку. Но это недопустимо.
Последнее время много говорят об ограниченных ядерных ударах. Это плохая идея, вредная. Если война начнется, в нее могут втянуться многое страны и будут пропадать ни за что. У США есть союзники – Израиль, у которого, отношения с Ираном не очень хорошие, мягко говоря, Саудовская Аравия, которая тоже с Ираном не очень сильно дружит», - отметил представитель Совфеда.
По мнению Джабарова, решить вопрос противостояния двух стран может помочь Совбез ООН.
«Сейчас нужно срочно решать проблему прямого противостояния Ирана с США. Думаю, что созыв Совбеза ООН последует в ближайшие часы по инициативе одной из стран. Очень надеюсь на это. Иначе пострадают другие страны», - заявил сенатор.
Ранее Ранее руководитель Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров в эфире НСН объяснил, почему Иран не может игнорировать убийство генерала Сулеймани Соединенными Штатами.
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