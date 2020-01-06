РАН: Из оружия у США в Ираке остались только санкции
Эксперты РАН в эфире НСН проанализировали заявление американского президента Дональда Трампа о введении санкций против Ирака из-за попытки выдворить войска США.
Американский лидер Дональд Трамп пригрозил Ираку санкциями в случае «враждебности» к Соединенным Штатам со стороны Багдада. Об этом он зaявил, комментируя решение пaрлaментa Ирaкa о выводе инострaнных войск из стрaны. По словaм Трaмпa, aмерикaнские войскa не покинут территорию Ирaкa, покa Бaгдaд не зaплaтит Вaшингтону зa построенную тaм aвиaбaзу.
Завотделом политологии журнала РАН «Восток» Каринэ Геворгян в эфире НСН расценила заявление американского президента Дональда Трампа о введении санкций против Ирака из-за попытки выдворения войск США с территории страны лишь как словесную угрозу без значительных последствий.
«Парламент Ирака принял решение о том, что все иностранные войска, в том числе из США, должны покинуть территорию страны. И они покидают. Ведется подготовка к полной эвакуации американцев из Ирака. Ситуация с объявлением санкций США против Ирака в этих обстоятельствах, конечно, интересна. Но не думаю, что американские санкции возымеют какие-то серьезные последствия. Пока это лишь словесная угроза Трампа. Ситуация в Ираке настолько тяжелая, что санкции США на нее не повлияют», - заявила эксперт.
Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в эфире НСН отметил, что главным инструментом внешней политики США является именно санкционное давление. И в этом смысле США в отношении с Ираком продолжает свою генеральную линию.
«Военно-политическое давление дорого и неэффективно для США, а также непредсказуемо. Например, как в случае с Ираном, который уже находится под американскими санкциями. Санкции – это единственный инструмент США, с помощью которого Соединенные Штаты решают вопросы международной политики, в том числе против России и Китая. Думаю, санкционное давление со стороны США на другие страны будет только усиливаться и использоваться чаще. Ирак – еще один пример демонстрации именно такого подхода США к решению вопросов внешней политики», - заявил собеседник НСН.
Ранее президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский в беседе с НСН пояснил, с чем связан провал международной политики США на Ближнем Востоке.
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