РАН: Из оружия у США в Ираке остались только санкции

Американский лидер Дональд Трамп пригрозил Ираку санкциями в случае «враждебности» к Соединенным Штатам со стороны Багдада. Об этом он зaявил, комментируя решение пaрлaментa Ирaкa о выводе инострaнных войск из стрaны. По словaм Трaмпa, aмерикaнские войскa не покинут территорию Ирaкa, покa Бaгдaд не зaплaтит Вaшингтону зa построенную тaм aвиaбaзу.

Завотделом политологии журнала РАН «Восток» Каринэ Геворгян в эфире НСН расценила заявление американского президента Дональда Трампа о введении санкций против Ирака из-за попытки выдворения войск США с территории страны лишь как словесную угрозу без значительных последствий.

«Парламент Ирака принял решение о том, что все иностранные войска, в том числе из США, должны покинуть территорию страны. И они покидают. Ведется подготовка к полной эвакуации американцев из Ирака. Ситуация с объявлением санкций США против Ирака в этих обстоятельствах, конечно, интересна. Но не думаю, что американские санкции возымеют какие-то серьезные последствия. Пока это лишь словесная угроза Трампа. Ситуация в Ираке настолько тяжелая, что санкции США на нее не повлияют», - заявила эксперт.