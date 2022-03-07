Третий раунд переговоров делегаций России и Украины начнётся в 17:00

Советник руководителя Офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что третий раунд переговоров делегаций Украины и России начнется в 17:00 мск, сообщает РИА Новости.

Делегация России вылетела в Белоруссию на переговоры с Украиной

Он отметил, что состав украинской делегации остался прежним.

Ранее белорусский политолог Юрий Воскресенский заявил, что третий раунд переговоров России и Украины пройдёт в Доме охотника в Брестской области Белоруссии.

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