Третий раунд переговоров РФ и Украины запланирован на вторую половину дня

По его словам, встреча 7 марта должна начаться в 15:00, однако не исключено смещение по времени «исходя из проблем с украинской логистикой».

Воскресенский добавил, что делегация Украины добирается к месту переговоров через Польшу.

Ранее российская делегация вылетела в Белоруссию на третий раунд переговоров с Украиной, сообщает агентство Sputnik Беларусь.