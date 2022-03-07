Третий раунд переговоров РФ и Украины запланирован на вторую половину дня
Белорусский политолог Юрий Воскресенский заявил, что третий раунд переговоров России и Украины пройдёт в Доме охотника в Брестской области Белоруссии, сообщает РИА Новости.
По его словам, встреча 7 марта должна начаться в 15:00, однако не исключено смещение по времени «исходя из проблем с украинской логистикой».
Воскресенский добавил, что делегация Украины добирается к месту переговоров через Польшу.
Ранее российская делегация вылетела в Белоруссию на третий раунд переговоров с Украиной, сообщает агентство Sputnik Беларусь.
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