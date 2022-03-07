Делегация России вылетела в Белоруссию на переговоры с Украиной
7 марта 202212:04
Российская делегация вылетела в Белоруссию на третий раунд переговоров с Украиной. Об этом в своём Telegram-канале сообщает агентство Sputnik Беларусь.
Первый этап переговоров между российской и украинской делегациями прошёл 28 февраля, второй - 3 марта.
Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что члены делегаций не будут разглашать условия, предлагаемые сторонами до согласования «общих позиций», сообщает телеканал «360».
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7 марта 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru