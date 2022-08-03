«Транзит танков»: Депутат пригрозил Литве в случае блокировки транзита грузов в Калининград

«Когда Науседа [президент Литвы] всю эту историю начинал, наверное, они с ЕС разыгрывали комедию в каком-нибудь театре абсурда. Кивали друг на друга, Науседа мужественно принял решение, оговорившись, что Россия не сможет принять военное решение по нам. А что это не сможет – вполне может, если будет, по нашей военной доктрине, блокировка нашего субъекта федерации. То есть им своих людей не жалко. Калининградская область будет решать свои вопросы, так как это выгодно ей и России. То, что транзит не остановится… разный может быть транзит, танковый, например, своим ходом», - утверждает депутат Госдумы.

Вместе с тем Колесник добавил, что варианты оплаты транзита все же имеются.

«Есть варианты. Большой бизнес найдет варианты проплатить, они там договорятся», - отметил он.

В 1939 году Мемельский (Клайпедский) край был аннексирован нацистской Германией, а после окончания Второй мировой войны достался в 1945 году СССР, который передал его Литве (тогда — Литовской Советской Социалистической Республике). Граница, утверждённая по Версальскому договору, остаётся на настоящий момент границей между Литвой и Калининградской областью России.