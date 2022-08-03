«Транзит танков»: Депутат пригрозил Литве в случае блокировки транзита грузов в Калининград
Депутат Госдумы Андрей Колесник в эфире НСН заявил, что РФ потребует вернуть Мемельский край, если Литва не решит вопрос оплаты услуг калининградского транзита.
Депутат Госдумы Андрей Колесник в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» пригрозил Литве поставить вопрос о возвращении Мемельского края, если транзит грузов в Калининград остановится.
Ранее руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков сообщил РИА Новости, что в Калининграде допускают, что транзит грузов из РФ через Литву может быть остановлен с 1 сентября. В связи с этим, по его словам, в регионе продолжается работа по субсидированию морской переправы. В свою очередь министр транспорта Литвы Марюс Скуодис заявил, что его страна не может обязать банки оплачивать услуги калининградского транзита, а бесплатно осуществлять перевозки никто не захочет.
«У Литвы одно желание – напакостить. Но есть варианты, чтобы рассчитаться за транзит. В конце концов, надо просто пройти эту Литву, не заметив ее, и поставить вопрос о Мемельском крае, который достался Литве от Советского Союза не совсем законно. Надо все возвращать на круги своя. По результатам Постдамской конференции Мемельский край отошел к Советскому Союзу, правопреемником которого является Россия. Поэтому РФ имеет право вернуть все то, что она подарила. Они еще не очень грамотно были оформлены», - сказал парламентарий.
Колекник утверждает, что Россия может решить вопрос транзита грузов и военным путем.
«Когда Науседа [президент Литвы] всю эту историю начинал, наверное, они с ЕС разыгрывали комедию в каком-нибудь театре абсурда. Кивали друг на друга, Науседа мужественно принял решение, оговорившись, что Россия не сможет принять военное решение по нам. А что это не сможет – вполне может, если будет, по нашей военной доктрине, блокировка нашего субъекта федерации. То есть им своих людей не жалко. Калининградская область будет решать свои вопросы, так как это выгодно ей и России. То, что транзит не остановится… разный может быть транзит, танковый, например, своим ходом», - утверждает депутат Госдумы.
Вместе с тем Колесник добавил, что варианты оплаты транзита все же имеются.
«Есть варианты. Большой бизнес найдет варианты проплатить, они там договорятся», - отметил он.
В 1939 году Мемельский (Клайпедский) край был аннексирован нацистской Германией, а после окончания Второй мировой войны достался в 1945 году СССР, который передал его Литве (тогда — Литовской Советской Социалистической Республике). Граница, утверждённая по Версальскому договору, остаётся на настоящий момент границей между Литвой и Калининградской областью России.
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