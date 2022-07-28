Транзит в Калининград может быть остановлен из-за проблем с литовским банком

По словам Алиханова, литовский банк может отказаться от работы с РФ с 1 сентября, что будет означать невозможность оплаты транзита.

С 18 июня Вильнюс прекратил транзит с территории РФ в Калининградскую область подсанкционных грузов. Позднее Евросоюз и Россия заключили соглашение, не допускающее запрет перевозки грузов между частями России.

