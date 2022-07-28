Депутат Госдумы не испугался «мелких пакостей» литовского «Шауляй-банка» по транзиту

Прекращение литовским «Шяуляй банком» банковских операций с Россией не скажется на транзите в Калининградскую область, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» депутат Госдумы Андрей Колесник.

«Шяуляй банк», который обслуживает весь калининградский транзит, ранее объявил, что 1 сентября прекратит проводить банковские операции с РФ. Российские дипломаты передали в этой связи ноту в МИД Литвы.