Депутат Госдумы не испугался «мелких пакостей» литовского «Шауляй-банка» по транзиту
Эта проблема решаема, «Шяуляй банк» можно заменить другими, сказал в эфире НСН Андрей Колесник.
Прекращение литовским «Шяуляй банком» банковских операций с Россией не скажется на транзите в Калининградскую область, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» депутат Госдумы Андрей Колесник.
«Шяуляй банк», который обслуживает весь калининградский транзит, ранее объявил, что 1 сентября прекратит проводить банковские операции с РФ. Российские дипломаты передали в этой связи ноту в МИД Литвы.
«Через этот банк мы платим железным дорогам за проезд по литовской территории. Здесь паниковать не надо, эта проблема решаема. Посмотрим, как другие банки себя поведут, но, думаю, что на транзит это не повлияет. Они всячески пытаются закрыть транзит, но это приводит только к эскалации напряженности», - сказал Колесник.
По словам депутата от Калининградской области, Литва занимается «мелкими пакостями» и выполняет заказ США.
«В Литве было порядка 20% бюджета от российского транзита, однако им дали команду хозяева, американцы, что делать... Это как в цирке: "Ап!" - и поросята сели, "Ап!" - и поросята побежали», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее Евросоюз и Россия заключили соглашение, не допускающее запрет перевозки грузов между частями РФ. Это касается и железнодорожного, и автомобильного транзита. При этом власти Литвы до сих пор отказываются давать согласие на транзит в Калининград.
Россия угрожает Литве ответными мерами. В частности, губернатор Калининградской области Антон Алиханов предлагал ввести полный запрет движения товаров между Прибалтикой и Россией.
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