Экономика и вопросы безопасности – два ключевых фактора сотрудничества Японии и США, что подтвердил нынешний визит в Токио Дональда Трампа. Об этом НСН заявил старший научный сотрудник Центра японских исследований института Китая и современной Азии РАН Олег Казаков.

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Санаэ Такаити подписали соглашение о «новом золотом веке» отношений между странами, а также меморандум о взаимопонимании относительно стратегических инвестиций. Кроме того, стороны подписали рамочную программу об обеспечении поставок важнейших полезных ископаемых и редкоземельных металлов за счет добычи и переработки. Казаков объяснил, о чем идет речь.

«Трампу нужна Япония, Япония заинтересована в США. Для нового премьера Японии задача номер один - решение экономических проблем. Вторая, не менее важная, задача – обеспечение безопасности и обороны. Визит Трампа как раз показал актуальность этих двух составляющих. Стоит отметить важную роль Японии в Азиатско-Тихоокеанском регионе по консолидации тех сил, которые группируются вокруг США, и нацелены на сдерживание Китая. Однако тут есть много закулисных нюансов. Поскольку отношения между США и Китаем ухудшаются, Пекин пытается улучшить отношения с Токио», - отметил собеседник НСН.