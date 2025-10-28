Закулисные игры: «Золотой век» отношений США и Японии стал ответом Китаю
Визит Трампа в Токио подтвердил стратегический характер сотрудничества США и Японии в разных сферах, заявил НСН японист Олег Казаков.
Экономика и вопросы безопасности – два ключевых фактора сотрудничества Японии и США, что подтвердил нынешний визит в Токио Дональда Трампа. Об этом НСН заявил старший научный сотрудник Центра японских исследований института Китая и современной Азии РАН Олег Казаков.
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Санаэ Такаити подписали соглашение о «новом золотом веке» отношений между странами, а также меморандум о взаимопонимании относительно стратегических инвестиций. Кроме того, стороны подписали рамочную программу об обеспечении поставок важнейших полезных ископаемых и редкоземельных металлов за счет добычи и переработки. Казаков объяснил, о чем идет речь.
«Трампу нужна Япония, Япония заинтересована в США. Для нового премьера Японии задача номер один - решение экономических проблем. Вторая, не менее важная, задача – обеспечение безопасности и обороны. Визит Трампа как раз показал актуальность этих двух составляющих. Стоит отметить важную роль Японии в Азиатско-Тихоокеанском регионе по консолидации тех сил, которые группируются вокруг США, и нацелены на сдерживание Китая. Однако тут есть много закулисных нюансов. Поскольку отношения между США и Китаем ухудшаются, Пекин пытается улучшить отношения с Токио», - отметил собеседник НСН.
В целом, по словам Казакова, Япония и США заинтересованы во взаимной поддержке по широкому спектру вопросов.
«Основная задача у Японии сейчас максимально снять какие-либо ограничения в торговле с США и со своими соседями. Это страна с недостаточным количеством природных ресурсов, она закупает многое, в том числе редкоземельные металлы. Приходится учитывать, что Китай тормозит сейчас продажу их тем странам, с которыми у него есть определенные проблемы. Поэтому здесь вопрос идет о том, чтобы в более комфортной атмосфере вести торговые дела с США. Естественно, Япония критически зависит от США в области безопасности, которую обеспечивает их военно-политический альянс. В целом визит Трампа прошел достаточно позитивно по всем параметрам, он показал особую роль Японии среди других партнеров США», - констатировал эксперт.
Олег Казаков также обратил внимание, что новый премьер-министр Японии выбрала линию на выстраивание личных отношений с президентом США.
«Санаэ Такаити идет по стопам покойного главы японского правительства Синдзо Абэ, который также выстраивал личные отношения с Трампом во время его первого президентского срока. Она сама позиционирует себя последовательницей курса Абэ, что импонирует Трампу. Такаити хорошо подготовилась, подарила президенту США клюшку для гольфа Абэ, а также сумку для игры с автографом знаменитого японского гольфиста Хидэки Мацуямой. Премьер также удовлетворила тщеславие Трампа, выдвинув его на Нобелевскую премию мира 2026 года», - отметил японист.
Дональд Трамп в ходе визита в Токио выразил уверенность, что отношения США и Японии станут крепче, чем когда-либо, и заявил о готовности сотрудничать с премьер-министром Санаэ Такаити.
Япония и США в конце июля заключили торговую сделку для урегулирования вопроса с пошлинами. Она включает инвестиции со стороны Японии в США в размере $550 млрд, открытие японского рынка для американских товаров, тарифы на товары из США в размере 15% вместо 25%.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Санаэ Такаити 21 октября 2025 года стала первой женщиной — премьером Японии. До прихода в политику она была участницей метал-группы.
