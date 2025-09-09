Трамп назвал ненависть главным препятствием для мира на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование украинского конфликта казалось ему наиболее простым из международных задач, однако переговорный процесс осложняется личной враждой между президентами России и Украины.

В интервью радиостанции WABC американский лидер отметил, что рассчитывал на быстрый прогресс, поскольку имеет рабочие отношения с Владимиром Путиным.

Трамп обвинил Россию в затягивании урегулирования конфликта на Украине

Однако, по его словам, «между Путиным и Зеленским слишком много ненависти», что мешает поиску компромисса.

Трамп подчеркнул, что, несмотря на сложности, намерен добиваться окончания конфликта и выразил уверенность, что Вашингтону удастся довести этот процесс до результата, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: Zuma / ТАСС
