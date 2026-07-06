САММИТ ТРАМПА: ОТ ПУТИНА ДО ЗЕЛЕНСКОГО

Основными темами саммита НАТО в Анкаре будут «стратегические угрозы», ситуация на Украине и «последние события на южном фланге альянса», сообщили турецкие власти. При этом особое внимание СМИ приковано к приезду на саммит президента США Дональда Трампа. В программе его визита запланирована и встреча с лидером киевского режима Владимиром Зеленским, однако состоится она в самом конце.

«До Зеленского очередь дойдет только в самом конце дня 8 июля, позже будет только встреча с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа. После этого Трамп проведет итоговую пресс-конференцию и покинет Турцию», - отмечает РИА Новости.

При этом, по данным Reuters, после встречи с Зеленским Трамп собирается поговорить с президентом России Владимиром Путиным. Это будет уже вторая беседа президентов России и США с начала июля. В День независимости США, 4 июля, состоялся телефонный разговор Путина с Трампом, в ходе которого обсуждался и украинский вопрос.

«Президенты, естественно, затронули тему украинского урегулирования, в том числе с учётом предстоящего участия Дональда Трампа в саммите НАТО в Турции 7–8 июля. Американский президент вновь подтвердил готовность содействовать скорейшему прекращению боевых действий, поиску мирных решений по преодолению кризиса», - сообщил в этой связи помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, Путин «обрисовал» главе Белого дома «картину реальной обстановки на поле боя», где российская армия «уверенно наступает, освобождая один населённый пункт за другим».

Со своей стороны, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Москве опасаются провокаций Киева перед стартом саммита НАТО.

«Мы должны ждать провокаций, быть бдительными в любой момент», - сказао Песков журналисту Павлу Зарубину, отвечая на соответствующий вопрос.