Блэкаут произошел на всей территории Крыма
Массовое отключение электроснабжения зафиксировано на территории Крыма, пишет «Интерфакс» со ссылкой на горячую линию «Крымэнерго».
В компании блэкаут объяснили технологическими нарушениями в связи с «внешними воздействиями».
Правительство республики также уточняет, что электричество отключено на Южной берегу Крыма и в Симферополе. Работы В 8 утра 2 МВт мощности подали в Алушту. В первую очередь электроэнергию направили на Алуштинскую районную больницу и две канализационные насосные станции. На данный момент восстановительные работы продолжаются.
В конце прошлой недели, 3 июля, сообщалось, что четырнадцать районов и девять городов Крыма остались без электроснабжения из-за ударов ВСУ по энергообъектам, напоминает «Радиоточка НСН».
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