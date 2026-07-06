Блэкаут произошел на всей территории Крыма

В компании блэкаут объяснили технологическими нарушениями в связи с «внешними воздействиями».

Правительство республики также уточняет, что электричество отключено на Южной берегу Крыма и в Симферополе. Работы В 8 утра 2 МВт мощности подали в Алушту. В первую очередь электроэнергию направили на Алуштинскую районную больницу и две канализационные насосные станции. На данный момент восстановительные работы продолжаются.

В конце прошлой недели, 3 июля, сообщалось, что четырнадцать районов и девять городов Крыма остались без электроснабжения из-за ударов ВСУ по энергообъектам, напоминает «Радиоточка НСН».

