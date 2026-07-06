Адвокат посоветовал россиянам не оплачивать заказ курьеру переводом

По словам эксперта, в подобных ситуациях также можно столкнуться с оплатой «мимо кассы». В этом случае покупатель не сможет вернуть деньги за покупку при ненадлежащем качестве товара. Магазин может отказать в признании сделки, ссылаясь на отсутствие записи о платеже в системе.

Кроме того, прием платежей в обход кассового аппарата — это уход от налогов. Так покупатель невольно вовлекается в нелегальную схему, и это может создать ему дополнительные проблемы в случае проверок.

Эксперт также подчеркнул, что нередко оплачивать заказы переводом предлагают аферисты, которые могут исчезнуть с деньгами и не оставить товар. При столкновении с мошенническими действиями важно незамедлительно связаться с банком и по возможности заблокировать перевод. Затем необходимо также обратиться с заявлением в полицию.

Ранее в МВД РФ сообщили, что мошенники стали все чаще применять двухэтапные схемы телефонного обмана на основе социальной инженерии, передает «Радиоточка НСН».

